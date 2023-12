El sábado 6 de enero arranca el 47º Campeonato Nacional de Baby Fútbol “Juan De Nigris” y la inauguración será en cancha de Tiro y Gimnasia.

En La Mañana de El Periódico por FM 97.1, Andrés Pipino -presidente del club- cuenta cómo se prepara el club para ser sede una vez más del tradicional torneo de fútbol infantil. “Nosotros sabíamos que íbamos a ser sede hace rato, pero de la inauguración nos enteramos apenas hace unos días y para nosotros fue una noticia hermosa porque el club tiene 15 y es la primera vez que va a poder ser sede de la inauguración de un torneo Nacional, nos alegró mucho y trabajamos para lograr eso, tenemos un club bastante ordenadito y en estos días se está terminando todo lo que son las tribunas, nos pintaron todo el frente o sea que venimos trabajando mucho así que estamos contentos”, explicó.

“Les tengo que agradecer a los padres de los chicos porque es impresionante la gente que se está arrimando a trabajar, no todos los días se ve eso en un club y más todo como se vive hoy, así que el frente lo pintó una persona que tenía chicos jugando y que hace tres años que no juegan más, no nos cobró un peso y nos pintó todo el frente del club, así que también fue un papá colaborador Y lo demás lo venimos haciendo todo con la categoría 2011 y padres de la otra categoría que que están colaborando muchísimo”, comentó.

Por otro lado, Pipino agradeció a la Liga por otorgar la posibilidad de recibir la inauguración, tras ser el club más ordenado de la Liga. “La verdad agradecido a la Liga Baby Fútbol por las palabras, las escuché, así que muy agradecido. Yo creo que es un punto de partida por el trabajo de estar constante en el club, mucho también tiene que ver por cómo están los padres, tratamos de buscar la paz, charlar, hablar, problemas tenemos como en todos los clubes, que siempre hay, pero somos un club muy abierto tratamos de dialogar con todos los integrantes de la comisión, con los padres y siempre hacemos reuniones para mantener un poquito de cordialidad. Gracias a Dios fue un año tranquilo en el club nuestro y estamos ahora ultimando detalles", señaló.

La inauguración

Será el sábado 6 de enero, habrá servicio de cantina y estacionamiento dentro del club. “Los chicos van a formar en la calle Pueyrredón, vamos a cerrar desde calle Guatemala a México y Pueyrredón va a quedar cerrado para que los chicos puedan formar ahí tranquilos. Después va a haber dos entradas, una que va a ser la principal que se puede entrar caminando, la que utilizamos normalmente todos los sábados. Y la segunda entrada sí va a ser con estacionamiento que aprovecho a decir que va a tener un costo para autos de $500 y la moto de $200, esta entrada está atrás de la segunda cancha oficial y se ingresa por calle Primeros Colonizadores”, indicó Pipino.