Se acerca la 47º edición del Campeonato Nacional de Baby Fútbol, que tendrá su puntapié inicial el próximo sábado 6 en cancha de Tiro y Gimnasia y que se desarrollará hasta el 13 de enero.

Los chicos de la categoría 2011 se despiden del baby con el tradicional torneo nacional y en La Mañana de El Periódico por FM 97.1 charlamos con Omar González, presidente de la Liga que contó cómo se están preparando para un nuevo torneo que rinde culto a la amistad.

González explicó que la semana previa es especial porque se ultiman detalles, horarios de llegada y alojamientos. “Estás esperando que vengan todos a horario que no se te baje ninguno a último momento por alguna contingencia que puedan tener, los clubes que quieren saber a qué hora llegan y todo eso entonces eso te va llevando a una adrenalina que hasta que no llegue el sábado, la cabeza no deja de funcionar", indicó.

“Esta noche (martes) vamos a definir todo lo de la inauguración, así que queremos ver si podemos hacer un partido, después hay otro show y lo que sí te puedo adelantar es que la Municipalidad va a llevar un DJ para que ponga música para los chicos y que sea más divertido para ellos, a lo mejor para los grandes por ahí puede ser aburrido pero lo que nosotros queremos es que los chicos se diviertan porque es la fiesta de ellos. Estamos ultimando todos esos detalles”, señaló.

Por otro lado, González explicó que los clubes que no son sede forman una cooperativa para trabajar en las cantinas en tres jornadas del torneo. “Esos clubes trabajan en la inauguración del sábado, el otro viernes que se juegan los octavos y cuartos de final y el sábado en la fase final”, expresó.

También se refirió a Juan De Nigris, formador ya fallecido que fue homenajeado por la Liga poniendo su nombre en este nuevo Nacional. “La última vez que vino fue el año anterior a la pandemia, vino un par de días y vino a visitarnos porque no pudo venir a competir. Hace más de treinta años venía, primero con Ferro y después ya empezó a venir con Liniers. Esta gente son los pioneros que han empezado a venir de afuera de San Francisco y a su vez a contagiar a demás clubes para que vengan y por eso se ha hecho tan grande y las comisiones que han estado en el Nacional, han hecho las cosas bien porque para que tenga 47 años un torneo es porque se han hecho las cosas bien”, dijo González.

Este Nacional también se vio impactado por la situación económica en el país, sobre todo en las últimas semanas. Eso hizo que varios clubes no puedan viajar. “No ha habido otro motivo por el cual no puedan asistir simplemente por el problema económico. Tenían ganas de venir también la gente de Tucumán, que hace tres años que no vienen, Argentinos del Norte junto con otro club que venían venían con ellos. Nos han pedido disculpas”, señaló.