Presentaron la 47° edición del Nacional de Baby Fútbol "Juan De Nigris"

Este martes por la noche en la Tecnoteca se presentó la 47° edición del Campeonato Nacional de Baby Fútbol para la categoría 2011, que se disputará del 6 al 13 de enero de 2024.

El torneo llevará el nombre de Juan de Nigris, reconocido formador ya fallecido que supo participar del torneo en varias ocasiones con Ferro Carril Oeste y Liniers.

La presentación estuvo a cargo del presidente de la Liga Omar González, el intendente Damián Bernarte y el director de deporte Juan Manuel Iturburu; quienes estuvieron acompañados por otros funcionario municipales y de la Liga.

González agradeció el apoyo del municipio, valoró el trabajo de las instituciones para organizar un certamen histórico que se acerca a las 50 ediciones y agradeció al club Sportivo Belgrano por brindar sus instalaciones para la jornada final. “No todos podemos ganarlo, sale campeón uno solo, pero es una competencia linda para disfrutarla, se termina una etapa, trataremos que sea una semana a puro fútbol, a pura amistad y aprovecho para darle las felicitaciones a Lautaro Giaccone -categoría 2001 de Los Andes- que fue campeón de Primera División, algo que no es nada sencillo. Me tocó verlo jugar los ocho años de baby, así que se la condiciones y lo que él pretendía ser. No todos van a poder ser Giaccone, pero siempre hay que soñar, a los 12 años un nene no puede sentirse fracasado, esto recién empieza…”, comentó.

Por su parte, Bernarte felicitó a los dirigentes de la Liga y entrenadores; además destacó la organización y anunció que nuevamente la Municipalidad le regalará a todos los chicos que participan del torneo la foto del equipo. “Hablo desde la experiencia de vida, el deporte grupal genera muchos valores que después aplicamos por el resto de nuestras vidas, desde mi punto de vista lo más importante es la formación de los chicos, algunos -muy pocos- llegarán a ser jugadores profesionales, pero nos preocupa más que tengamos una sociedad que adopte y acepte los valores que hacen grande a San Francisco y que seamos capaces de generar una convivencia cada vez mejor”, dijo el intendente.

“A nuestros deportistas decirles que lo disfruten, que más allá de que siempre que hay una competencia, uno cuando se gana se pone contento y cuando pierde se pone triste, ustedes con este Nacional van a terminar una etapa de su vida que no se van a olvidar nunca… la idea central es tomar este campeonato como un agasajo, no lo vivan como una tortura que condene la alegría de terminar un proceso atado a un resultado deportivo, esto es mucho más importante. Por lo tanto, pedirles que disfruten…”, agregó.

Cómo se juega

Aún no están conformadas todas la zonas en su totalidad, pero sí ya se conocen las sedes y algunos de sus integrantes. En los próximos días se definirá la conformación de todas las zonas.

Las delegaciones llegarán el sábado 6 de enero y ese mismo día se realizará la inauguración en el club Tiro y Gimnasia.

Los octavos de final y cuartos de final se disputarán en las canchas de Barrio Cabrera y Tiro y Gimnasia, mientras que la fase final comprendida por semifinales, final de Copa Estímulo y Final del Nacional se realizará en el estadio “Juan Pablo Francia” de Sportivo Belgrano.

Las zonas

La Zona 1 se jugará en Barrio Cabrera, que compartirá el grupo con DMD Freyre.

La Zona 2 se jugará en Tiro y Gimnasia, que compartirá el grupo con Deportivo El Trébol (El Tío).

La Zona 3 se jugará en Deportivo Sebastián, que compartirá el grupo con Deportivo Josefina.

La Zona 4 se jugará en Deportivo Norte, que compartirá el grupo con Estrella del Sur.

La Zona 5 se jugará en Los Albos, que compartirá el grupo con CDyC El Faisán (Devoto).

La Zona 6 se jugará en Los Andes, que compartirá el grupo con Belgrano.

La Zona 7 se jugará en 2 de Abril, que compartirá el grupo con Barrio Jardín.

La Zona 8 se jugará en Infantil Xeneize, que compartirá el grupo con CD River.

Por otro lado, las zonas donde irán los clubes Tarzanito, General Savio y Deportivo Oeste se definirán por sorteo junto al resto de los participantes.