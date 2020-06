El Concejo Deliberante tratará un proyecto para subsidiar alquileres de locales comerciales

El Concejo Deliberante de San Francisco volverá a sesionar este jueves y en el Orden del Día figura el proyecto de ordenanza presentado por el concejal Andrés Romero (Frente Córdoba Ciudadana) que propone subsidiar los alquileres de locales comerciales.

Este proyecto establece la entrega de un subsidio municipal a locales de la ciudad con un monto del 50% total del alquiler para el mes de abril, del 40% para el mes de Mayo y del 25% para los meses de Junio y Julio.

A su vez, los locatarios deberían cumplir ciertos requisitos: que su actividad no sea considerada esencial de acuerdo al Decreto Nacional N°: 297/2020, que no cuente con bienes inmuebles afectados al comercio, que pueda comprobarse la disminución de la facturación a través de la autoridad competente designada por el ejecutivo, que el local comercial posea una superficie no mayor a 400 metros cuadrados y cuente con al menos 1 empleados registrados.

Además, establece que este beneficio no puede extenderse a más de dos locales comerciales por locatario y prevé la creación de una partida presupuestaria específica en el presupuesto general del Municipio.

"Si no damos respuesta desde el estado municipal para sostener la actividad local, no solo corremos el riesgo de cierre de locales comerciales sino también la perdida de fuentes laborales directas o indirectas que puede implicar la actividad", señala un fragmento del fundamento de este proyecto.

El Orden del Día será el siguiente:



1).- Consideración del acta de la sesión anterior.

2).- Asuntos entrados.

3).- Proyecto de Ordenanza nº 090/20-HCD: Establézcase subsidio municipal en los alquileres de abril, mayo, junio y julio de 2020 para los locatarios de locales comerciales de acuerdo a la forma y requisitos que se establecen en el presente.

4).- Proyecto de Ordenanza nº 091/20-HCD: Créase la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

5).- Proyecto de Ordenanza nº 093/20-HCD: Créase el "programa complementario de tarjetas sociales".

6).- Proyecto de Resolución nº 024/20-HCD: Solicita al DEM que a través del área correspondiente, realice corte de césped y mantenimiento del lote del ex FCC, ubicado en calle Rufino Varela, entre Las Malvinas y Av. Sabattini y otras consideraciones.

7).- Proyecto de Resolución nº 086/20-HCD: Solicita al DEM que analice la factibilidad de avanzar en el desarrollo de una aplicación para teléfonos inteligentes, para que los vecinos puedan detectar e informar al área municipal correspondiente, donde se acumulan residuos sólidos urbanos (minibasurales) y otras consideraciones.