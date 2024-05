La Departamental San Justo reiteró el pedido de información sobre un hombre de 73 años que está desaparecido desde diciembre del año pasado.

El hombre se llama Lucio Guillermo Jarab y no se tienen noticias de él desde el 9 de diciembre de 2023 cuando fue visto por última vez en San Francisco. De acuerdo a lo informado además se encuentra en situación de calle.

Lucio mide 1.70 mts de altura es de contextura delgada, cabello canoso (no muy corto, no muy largo), ojos color marrón, tatuajes no presenta así tampoco cicatrices.

Cualquier información al respecto o datos para aportar, comunicarse al 101- 911 o (03564)-443272 y Jefatura Departamental (03564) 443766 o (03564) 443733, (03564) 570111 o asistir a la comisaría o unidad judicial más próxima. También pueden hacerlo al mail ujudicial101-sf@justiciacordoba.gob.ar