Una jubilada de 65 años-cuya identidad se reserva-, aún se encuentra conmocionada por una importante estafa que sufrió el pasado lunes en San Francisco. La mujer relató que fue víctima de un engaño por parte de dos falsos operarios de Personal Flow, quienes la contactaron a través de WhatsApp para ofrecerle una promoción.

"¡Tengo un enojo conmigo misma, porque no sé cómo lo hicieron!", se lamentó la mujer en diálogo con El Periódico y pidió difundir su caso para que “la gente no caiga en estas trampas”

La estafa se desarrolló con una meticulosa coordinación entre los perpetradores, quienes, la mantuvieron por más de 40 minutos en el teléfono y hábilmente, le hicieron repetir múltiples veces diferentes códigos de la supuesta la operación.

"Me dijeron que era una promoción del 50% menos en mi abono y que solo tenía que pagar 9.400 pesos", explicó y agregó: “Parecía que tenían un guion bien armado de lo que me iban pidiendo, pero eran dos hombres, el que hablaba conmigo, que incluso me dio su número de operario y un falso nombre y otro que se escuchaba que le daba indicaciones”.

Códigos que permitieron el acceso

Según la víctima, los estafadores le hicieron repetir en diversas ocasiones diferentes códigos e ingresar a diversos links, lo que les permitieron obtener el acceso al dispositivo de la víctima.

"Ya estaba cansada", confiesa la jubilada, que se vio forzada a continuar con la interacción, mientras los estafadores la mantenían ocupada con instrucciones engañosas.

En determinado momento, los estafadores, que parecían tener algunos mínimos datos de la mujer, decidieron que la “operación” había finalizado y cortaron el teléfono. Sin embargo, la víctima desconfió de la situación e intentó comunicarse con su interlocutor y nunca obtuvo respuesta.

Allí cayó en la cuenta que podría haber sido víctima de una estafa y cuando ingresó a su cuenta de Home Banking detectó una importante transferencia a un destinatario desconocido: “Cuando me fijé, me había robado y figuraba un número de documento que pertenecía a un chico que debe tener 10 años", relató indignada.

Luego de realizar la denuncia policial y en el Banco donde es clienta, la mujer también buscó ayuda en una oficina comercial de Personal Flow, pero aseguró que fue tratada con indiferencia y sin ningún tipo de contención: "Ellos deberían sacar algún escrito e informar sobre todo a los adultos mayores", reclamó, ante la falta de atención y apoyo hacia las víctimas de este tipo de fraudes.

Recomendaciones

* Nunca se debe brindar información personal o bancaria a través de llamadas o mensajes no solicitados.

* Las empresas serias nunca se contactan por WhatsApp para ofrecer promociones.

* Si recibe un llamado o mensaje sospechoso, cuelgue inmediatamente y comuníquese con la empresa a través de sus canales oficiales.

* Denuncie cualquier hecho de estafa ante la Justicia.