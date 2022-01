Generalmente, los encuentros de fin de año, ya sean despedidas o los tradicionales festejos de Navidad o Año Nuevo, suelen ser momentos en que nos relajamos y olvidamos los hábitos saludables de alimentación. Suele existir una ingesta de alimentos ricos en grasas y calorías que, además de sumar algunos kilos, afecta a la salud. Por eso es muy importante retomar los carriles y cuidar el organismo.

En ese sentido, en La Mañana de El Periódico por Fm 97.1 hablamos con la Lic. en Nutrición Jimena Laferla, quien brindó consejos para retomar el año siguiendo una alimentación adecuada.

"Venimos de un mes bastante cargadito de eventos. No solamente Navidad o Año Nuevo, sino que también hubo despedidas de año o algunas graduaciones y todo eso implicó comida de por medio y comida más calórica", comenzó Laferla.

Así, comentó que pasadas estas fechas, suele ser una consulta frecuente en el consultorio cómo desintoxicar el cuerpo y cómo retomar una alimentación más saludable. "Generalmente vuelven más preocupados, pero lo importante es retomar enseguida. Si a lo mejor fue un mes más complicado, como decimos, y hubo algunos excesos, no hay que dejar pasar mucho tiempo, sino empezarse a cuidar y retomar nuevamente. O por qué no si antes no se estaban cuidando, empezar el año con un estilo de vida mas saludable", dijo.

Las dietas "mágicas" no son recomendadas

La profesional apuntó a que si bien hay muchas dietas "de moda" o "mágicas" que prometen desintoxicar el cuerpo o bajar rápido lo que se aumentó de peso, se apunta a que uno aprenda a comer evitando privaciones y pasar hambre.

"Se recomienda no saltear comidas, no hacer ayunos, porque con eso lo único que vamos a lograr es más hambre y ahí volvemos al atracón, al descontrol, y la idea no es esa. Sabemos que todos tuvimos eventos, es normal que comamos distinto, pero lo que realmente importa son las conductas que tenemos en nuestras rutina entre un evento y el otro. No optar por no desayunar o pasar hambre, sino más bien comenzar a comer sano, retomar enseguida", indicó.

En esa línea, uno de los consejos es comenzar con una buena hidratación: "Podemos empezar esta semana a comer más sano, y además, por las altas temperaturas, debemos hidratarnos mucho, sobre todo con agua, pero no esperar a tener sed. Cuando tomamos agua por sed ya es tarde. Nos debemos hidratar bien a lo largo del día".

Así, aconsejó optar por agua en lugar, por ejemplo, de gaseosas o jugos artificiales, ya que por más que sean light tienen tener colorantes y conservantes. Otras opciones son las limonadas o los jugos de fruta a los que se les puede agregar menta u hojitas de té.

"Esa va a ser una opción muy saludable y muy desintoxicante. También podemos incorporar el líquido con las frutas, entonces podemos hacernos jugos exprimidos, ensaladas de frutas, algunos heladitos caseros de fruta con leche o con yogurth, vienen bárbaros sobre todo ahora que hace calor. Y optar por vegetales crudos, ensaladas. Las verduras de hoja deberían estar siempre en almuerzos o cenas", manifestó Laferla.

Contra el "picoteo"

Según la nutricionista, otro consejo es organizarse con las comidas: "Empezar con las cuatro comidas: el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, como las cuatro principales, y después si es necesario hacerse la colación de media mañana y media tarde. Eso va a llevar a que uno no pase hambre y no tenga tanta ansiedad".

Además, dentro de esta organización es aconsejable aprender a guardar aquellos alimentos que sobraron. "Un buen aliado de estas opciones es el freezer. Si nos sobró postre o nos sobró alguna carne que ya se cocinó, lo podemos freezar, entonces cuando uno tiene gente lo puede compartir. O se puede consumir, pero siempre atendiendo a las cantidades y tratando de controlarse un poco más en la semana para no caer en ese 'picoteo'. Principalmente, no pasar hambre, no saltear comidas importantes. A veces uno se levanta, toma unos mates, pero no agrega frutas, cereales o lácteos. Eso va a favorecer más al picoteo, más a una ansiedad. Entonces es muy probable que a la noche uno caiga en comidas más calóricas. Cuando no pasa mucho tiempo es mejor, así uno lo tiene más controlado".

Sostener las conductas saludables

Laferla comentó que en enero, con el advenimiento de un nuevo año, muchas personas nuevas suelen llegar a las consultas al sentirse "más hinchados". "Lo importante es recalcar que la conducta saludable tiene que sostenerse todo el año. Con esto uno no quiere decir que haya privaciones, porque en enero o febrero seguramente va a haber algún cumple, alguna reunión, es parte de nuestra cultura esto de juntarnos y que haya comida. Entonces hay que tratar de buscar un estilo de vida más saludable que uno pueda continuar durante todo el año y no hacer algo estricto", subrayó.

Y concluyó: "No hablamos solamente de la balanza y los kilos de más, sino que también tratamos de cuidar la salud en general, la presión arterial, la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, eso va más allá de la hinchazón o de estos kilitos que pude haber aumentado en estos días".