El gobernador de la provincia de Córdoba y precandidato presidencial de Hacemos por nuestro país, Juan Schiaretti, reiteró su propuesta de aplicar una gestión y políticas federales para gobernar el país y detalló algunas medidas en caso de llegar a la presidencia en temas como la inflación, jubilaciones, planes sociales, retenciones y el modelo educativo, entre otros puntos.

El gobernador mantuvo un extenso diálogo en la mañana de este martes en la ciudad de Córdoba con periodistas de medios gráficos de toda la provincia, entre los cuales estuvo El Periódico. Allí el mandatario provincial insistió por un acuerdo nacional con distintos sectores políticos para lograr medidas permanentes para bajar la inflación y ordenar la macroeconomía del país. Entre ellas, reducir el déficit fiscal.

Con la agenda abierta a preguntas Schiaretti se refirió a distintos temas que son parte de los ejes de su campaña para las PASO del próximo 13 de agosto. En ella destacan por supuesto la situación financiera del país y el plan económico que delineó, pero también hizo hincapié en la educación, retenciones y políticas ambientales.

Tal como ha pregonado con anterioridad reiteró su propuesta de una coalición ampliada para eliminar la “grieta” y construir un modelo de federalismo donde los intereses del interior se vean reflejados.

Sobre los cuestionamientos por políticas federales, resaltó que no se refiere a los ciudadanos de Buenos Aires, sino a los gobernantes nacionales. “Los que gobiernan nacionalmente miran el país desde el AMBA y para el AMBA. Y así como están mal distribuidos los subsidios al transporte, que se quedan ochenta y cinco porciento en el AMBA y 15% en el interior, también los de la luz. Les damos cifras multimillonarias de subsidios, habíamos conseguido que se hagan cargo las dos jurisdicciones y el kirchnerismo la volvió para atrás, con la primera ley que sancionó cuando asumió en el 2019. Lo mismo pasa con el agua, el saneamiento y la nafta. ¿Por qué la nafta es más barata en el AMBA que en el interior del país? Y lo mismo pasa también hasta con el gas. Entonces esa mirada centralista que se tiene del país es la mirada que hay que cambiar y por eso nosotros planteamos que necesitamos un presidente que sea del interior y que mire todo el país en su conjunto y no que lo mire desde el AMBA”

“También las retenciones a las exportaciones son una mirada centralista. Es castigar a una actividad productiva del interior del país. No digo que las actividades que se desarrollan en el AMBA estén favorecidas, pero las retenciones también son una mirada central y porque castiga al interior del país”.

Déficit fiscal

El gobernador se refirió al déficit fiscal como uno de los principales problemas macroeconómicos de la Argentina y lo consideró “la génesis de la inflación”, ya que se cubre la toma de créditos emitiendo dinero y contribuyendo al aumento de la inflación. Sin embargo, subrayó que “reducir el déficit fiscal no necesita un ajuste salvaje”.

“Es necesario evitar la superposición de funciones entre el Estado Nacional, provincial y municipal donde hay mucho ahorro por hacer. El otro elemento son los subsidios mal dados a la energía o el transporte que sea para los que realmente pasan necesidades y un tercer elemento es el déficit de las empresas públicas que es algo que no se puede permitir”, detalló.

“El déficit fiscal es la génesis y el hilo conductor de la inflación. Es lo que trae junto con la falta de dólar, lo que llaman el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pago, los hilos conductores de las sucesivas crisis de Argentina de estas últimas décadas. En sesenta años ha tenido dos o tres que no tuvo déficit fiscal. ¿Cómo cómo lo cubre el gobierno nacional? Tomando créditos, dejan de pagar, entramos en cesación de pagos. Otros buscaron un rescate del Fondo Monetario como hizo Macri cuando fue evidente el fracaso de su gobierno en la anterior gestión”, aseguró

“Y después que no pagamos no es que empiezan a bajar el déficit fiscal, siguen gastando más de lo que le entra y le dan a la maquinita de imprimir billetes y eso exacerba la inflación, lo que estamos viendo ahora. Como siguen con el déficit fiscal imprimen billetes de manera increíble y la inflación aumenta cada vez más. Reducir el déficit fiscal no necesita un ajuste salvaje, sino caminar por tres andariveles. Uno, evitar la superposición de funciones entre Estado Nacional, Estado Provincial y Estado Municipal. O sea, ya hay bastante ahorro por hacer. El otro elemento son los subsidios mal dados, a la energía, al transporte. Yo soy clase media, no preciso que me subsidien la energía, pero debe ser subsidiada para aquellos que están pasando necesidades. Ahí hay otro gran ahorro. Y hay un tercer elemento que está pesando en el déficit fiscal que es el déficit de las empresas públicas. No puede dar déficit”.

“Nosotros en Córdoba tenemos la EPEC, que es estatal, pero da utilidades y paga impuesto a las ganancias. El Banco Provincia de Córdoba también es estatal, da utilidades y paga impuesto a las ganancias. Entonces no hay ningún justificativo para que una empresa pública estatal de déficit. Y esto no significa un ajuste salvaje”.

Jubilaciones

Crítico del modelo llevado adelante por los gobiernos oficialistas de los últimos años, el precandidato presidencial habló también del sistema jubilatorio, en especial del otorgamiento de jubilaciones para quienes no tienen aportes.

“Argentina después de tener varias décadas de trabajo informal en gran parte de la población tiene generaciones que llegan a la edad de adultos mayores sin aportes para jubilarse. No podemos dejarlos sin recursos porque no han aportado”, aseguró.

No obstante, plantea que las moratorias llevadas adelante por los gobiernos kirchneristas terminaron siendo perjudiciales ya que hacen que la mayoría de las personas cobren la jubilación mínima.

“La peor solución es la que tomó el kirchnerismo que es dar esa moratoria a mansalva, con lo cual lo único que consiguió es que todas las jubilaciones estén bajas. Cuando uno mira la cantidad jubilados del país que ganan la mínima es increíble. Dar la moratoria no era la solución adecuada. Eso es un tema que Argentina tiene que encarar y darle una solución en serio a esas dos o casi tres generaciones de argentinos que llegaron a la edad de adulto adultos mayores y que no han aportado”, agregó.

“Para adelante lo que tenemos que hacer en vez de la moratoria es tener determinado cuánto es lo que va a recibir alguien por llegar a la edad adecuada sin haber completado los aportes. Tenemos que darle un ingreso mensual razonable que tiene que estar explicitado en el presupuesto. La solución que implementó el kirchnerismo puede quedar simpático pero lo concreto que el resultado resultado fue peor, porque lo único que se consiguió es que la todas las jubilaciones estén casi al mínimo. Con una inflación al 130% anual y unas jubilaciones que se corrigen cada tres meses es evidente que el único ajuste hacia la baja que hay del Estado nacional son las jubilaciones”, concluyó.

Bajar la inflación

Para Schiaretti, “no hay ninguna duda de que la inflación tiene solución” y se remitió a los países de la región, con una inflación muy baja en comparación a la Argentina y que no supera el 10% anual. “¿Cómo los países hermanos pueden tener una inflación menor al diez por ciento anual y nosotros estamos en más de 130%? Indudablemente hay un error en la conducción de Argentina. Y el hilo conductor es gastar siempre más de lo que ingresa. Hay que acabar con eso, eso tiene que ser el timón central de estabilización macroeconómica”, precisó.

Además, destacó que además hay que conseguir equilibrio en otras variables que conforman la macroeconomía argentina. “No significa que haya que hacer un ajuste salvaje. No hay medidas milagreras, que uno tome medidas y mágicamente se acaba la inflación. Esto significa acabar con el déficit fiscal, tener equilibrio macroeconómicos y sostenerlos en el tiempo”, resumió.

“Mientras el que llegue a presidente crea que el país empieza con él, entonces nunca podamos avanzar. Los países se van haciendo capa sobre capa, como toda organización social. Si se pone a gastar para ver cómo gana la elección y cómo queda simpático, cómo arma una estructura política en vez de manejar el Estado con austeridad y poner los recursos allí donde hace falta y poner los recursos para que haya un plan de desarrollo, vamos a seguir con esto y va a seguir la inflación alta”.

"Por eso digo que hace falta también un acuerdo de unión nacional para contener el déficit fiscal a largo plazo y vamos a mantener entonces la economía estabilizada. Si se analiza la salida del estallido de la convertibilidad, cuando Argentina se empieza a arreglar no tenía inflación alta. Lavagna planteó cosas de sentido común, que ya el país no podía seguir subsidiando las tarifas, gastando más de lo que entraba. Bueno, Kirchner decidió otra cosa y miren dónde estamos. No es que sea una cosa imposible de lograr, Argentina tuvo baja inflación hasta el 2005. Hasta que el presidente dijo yo quiero seguir ganando elecciones y no me importa nada. Todas esas decisiones son las que hicieron que volviera el déficit fiscal y termina en inflación. Se trata de hacer que lo que indica el sentido común se mantenga en el tiempo. Esto me lo explicó muy bien Pepe Mujica, y nadie puede decir que no es progresista".

Retenciones

Una de las propuestas más firmes en su plan de gobierno pasa por las retenciones a los productores agropecuarios en el país. Desde la perspectiva del gobernador se trata de un impuesto que es regresivo para el interior de la Argentina y el menor efecto está en la zona de AMBA.

“Las retenciones son un impuesto que no existen en ningún lado, no la tienen ni Brasil, ni la Bolivia de Evo Morales en su momento, ni en Asia. A un sector dinámico como es el agropecuario en Argentina el gobierno actual lo trata como enemigo”, ejemplificó.

“Es mentira que no se pueden sacar las retenciones”, enfatizó.

La política de Schiaretti es favorecedora de la eliminación de “un impuesto injusto que afecta al sector productivo y que puede eliminarse en 4 años”, tal es así que dijo que de ser electo “el 10 de diciembre de este año se bajarían 25% las retenciones”.

Centralismo

Por otro lado, también se refirió a la “grieta” en los espacios políticos por las visiones de Estado que tienen. En este aspecto condenó la intención de la gestión de Alberto Fernández de seguir concentrando recursos en AMBA.

Cuando habló del incumplimiento del Pacto Fiscal firmado en 2018 volvió a cargar sobre el centralismo. “Nosotros venimos reclamando desde hace mucho tiempo el centralismo. No le echamos la culpa a los ciudadanos, son a los que gobiernan el país que miran y gobiernan para el AMBA. Lo mismo pasa con las retenciones que son parte de una mirada centralista que castiga al interior del país”.

Modelos

Por último, Schiaretti también hizo referencia a dos ideas que podrían generar un impacto positivo en el modelo de desarrollo productivo de Argentina. Uno es el de los biocombustibles y el otro está relacionado con la educación.

En cuanto a las políticas ambientales explicó: “Vamos a trabajar para que se cumpla el Acuerdo de París. Además, es necesario encarar la economía circular, trabajar para bajar la huella de carbono, esto significa impulsar energías alternativas como los biocombustibles”.

En el caso de la materia educativa se enfocó en las escuelas Proa y el abordaje pedagógico diferenciado que se implementa en ellas.

“Es mi intención trasladar el modelo de la escuela Proa a nivel nacional, ya están saliendo las primeras promociones que no solo da enseñanzas en nuevas tecnologías, sino que los docentes entusiasman a los chicos para que estén en la escuela. El promedio de abandono es menor es de un 5% cuando en general en el país alcanza el 50%”, graficó.