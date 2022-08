La localidad de Morteros viene siendo escenario de graves hechos de inseguridad y de sangre que consternaron a la comunidad. A partir de esta situación, el intendente José Bría se refirió a la posibilidad de que Gendarmería Nacional intervenga en la seguridad y se esperanzó con la llegada de la fuerza a su localidad.

Cabe recordar que el sábado una familia fue víctima de un grave asalto donde delincuentes balearon a un hombre y se llevaron dinero, oro y una camioneta. Además tiempo atrás se registró el crimen “narco” de un hombre donde resultaron detenidas al menos nueve personas.

"Luego de mi viaje a la ciudad de Córdoba, tengo mucha expectativas en la predisposición y acompañamiento de las autoridades de Gendarmería, dispuestos a ayudar efectivamente a garantizar la seguridad de Morteros y la región", sostuvo a través de su cuenta de Facebook.

Si bien es de público conocimiento que este tipo de fuerzas son para luchar contra los delitos federales, dado que el resto debería ocuparse la Policía Provincial, el funcionario realizó una publicación en sus redes sociales al respecto.

También hizo referencia a que fue a Córdoba para reunirse con autoridades del Ministerio de Seguridad pero no fue recibido por las autoridades.

"Lamentablemente el Ministro de Seguridad de la Provincia no tenía tiempo para escucharme y no me recibió", apuntó.