Llaryora inauguró el periodo legislativo: "La crisis es cada día peor y afecta a todos"

El gobernador Martín Llaryora encabezó este jueves la apertura del 146° período de sesiones ordinarias de la Legislatura unicameral de la provincia y expuso sobre los proyectos y prioridades para el 2024. Habló sobre la crisis, el acuerdo con gremios y ratificó su apoyo a la ley Bases, pero aclaró que defenderá "los intereses de Córdoba". También reclamó un plan productivo a la Nación: “Todo plan fiscal debe ser acompañado por un plan de desarrollo económico y productivo”, resumió.

En su discurso, Llaryora prometió un acompañamiento al Gobierno nacional, aunque marcó diferencias con el presidente Javier Milei en algunos puntos, como la obra pública. El gobernador sostuvo que debe haber respeto mutuo entre la Provincia y la Nación.

En el inicio de su alocución, el gobernador de Córdoba advirtió por la crisis económica y aseguró que "se profundiza día a día en todas las provincias".

En el inicio de su discurso el mandatario provincial habló sobre la inflación y la crisis que atraviesa el país: "Voy a dejar todo para estar a la altura, sabiendo que estamos en una de las peores crisis de la República Argentina", arrancó.

"La crisis es cada día peor, cada día se agrava. Se profundiza en la economía nacional y llega a todas las provincias, a todas las familias y las perspectivas que tenemos por este mes, lamentablemente son aún peores", dijo e indicó que la alta inflación que transita el país afectó la producción de las Pymas que cayó un 31,7% en el último tiempo. "También hubo caída del consumo, del poder adquisitivo, caída de las ventas, entrando a lo que se había anunciado: la estanflación".

"Esto deteriora la economía de todos, por lo tanto la economía del gobierno provincial", puntualizó.

"No hay una provincia que se salve. Estamos en una de las peores crisis económicas y sociales de la República Argentina y la crisis es cada día peor, se profundiza y afecta a todos. La inflación está en niveles históricos e impacta de lleno en las economías regionales", dijo el mandatario.

Antes de iniciar su discurso, la vicegobernadora y titular natural del cuerpo parlamentario, Myriam Prunotto, convocó a los legisladores a sesionar para habilitar del año parlamentario.

Llaryora anunció una suba en las jubilaciones mínimas, pidió por un plan fiscal económico y productivo y señaló que hará "lo posible e imposible" para que la obra pública continúe, en alusión a la postura del presidente Javier Milei durante la campaña presidencial.

El gobernador ratificó la continuidad de los distintos programas de gobierno, como el Programa Primer Paso (PPP), el Boleto Educativo Gratuito y el Paicor. También anunció la incorporación de 900 efectivos policiales a la fuerza y destacó la incorporación de 7.500 armas no letales en la lucha contra la inseguridad.

"Le quiero pedir a las fuerzas políticas que trabajemos juntos. Me comprometo con todos a seguir dialogando y seguir buscando acuerdos. Este gobierno representa una nueva expresión política: el partido cordobés", dijo.

Respecto a la Ley de Bases que se debate por estas horas en el Congreso de la Nación, Llaryora afirmó que "la Provincia acompaña el debate de la ley ómnibus" y que "sin el apoyo de Córdoba esta ley no podría estar siendo tratada".

Y añadió: "Milei sabe que del mismo modo que vamos a acompañar el proceso de reconstrucción de Argentina, también vamos a defender a Córdoba y sus intereses. Vamos a aportar nuestra idea para defender a Argentina".

Por otra parte, Llaryora reiteró su defensa a los sectores productivos y las economías regionales. "Por eso dijimos 'no' a las retenciones agropecuarias. No vamos a acompañar ninguna medida que desgarre el tejido productivo y social del país".

"Todo plan fiscal debe ser acompañado por un plan de desarrollo económico y productivo. Vamos a hacer lo posible e imposible para que la obra pública en Córdoba continúe, porque somos productivistas y desarrollistas. Gobernar es, fue y será generar trabajo. Para eso hay que generar condiciones. Argentina sale entera con el interior o no va a salir nunca", agregó el mandatario provincial.

Seguridad: 900 nuevos policías

En materia de seguridad, Llaryora anunció la incorporación de 900 efectivos policiales. "Esto es en el marco de esta nueva capacitación de tres años. En pocas horas voy a estar entregándole el diploma a más de 200 agentes penitenciarios para seguir fortaleciendo los cambios que estamos introduciendo. Estamos formalizando la creación de las guardias de prevención".

En ese sentido, el gobernador de Córdoba agradeció a los intendentes del interior por enfrentar a la delincuencia y prometió un mayor acompañamiento en la lucha contra la inseguridad para "defender a los vecinos".

"Incorporamos 5.000 armas no letales y hemos capacitado a más de 7.500 efectivos para su uso. Tenemos que saber de qué lado estamos: con la gente de bien, del lado de las fuerzas de seguridad y el orden", sostuvo Llaryora en la Legislatura.

También anticipó la entrega de 400 camionetas para aquellos municipios que adhieran a las guardias de seguridad urbana. "Esa es la Córdoba federal".

Sobre la situación del narcotráfico en la provincia, declaró: "Córdoba es hostil para los narcotraficantes. No es que se fueron, de Córdoba echamos a los narcotraficantes y nuestra fuerza demostró estar a la altura".

Además, dijo que se crearán 12 fiscalías para mejorar la atención en los casos ligados contra el delito. "Esto es para que los fiscales y la Policía puedan trabajar en conjunto contra los delincuentes. Vamos a crear una unidad de control en las requisas de personas, cargas y vehículos para que no ingresen determinados elementos al servicio penitenciario que les permita a los delincuentes seguir operando".

Llaryora prometió la entrega de 40.000 computadoras en el marco de una inversión para las escuelas de la provincia. "Quiero que al final de mi gestión, Córdoba vuelva a estar un paso adelante en educación".

Asimismo, anunció una inversión de más de 1.500 millones de pesos destinados a la reparación de 12 hospitales y la creación de otros cuatro. "Córdoba va enfrentar esta tormenta, esta crisis y seguirá de pie, porque la Provincia no para ni se arrodilla, ni tiene miedo. De esta crisis vamos a salir juntos para adelante", indicó.

Y manifestó su “total compromiso para tomar todas las decisiones necesarias en estos momentos tan difíciles. Voy a dejar todo como siempre para estar a la altura de estos tiempos y de las necesidades de mi pueblo, sabiendo que estamos en una de las peores crisis económicas y social”.

Defensa de Córdoba

Llaryora ratificó “lo acertado de las decisiones que impulsamos apenas empezamos en el gobierno, frente a las críticas de buena voluntad que veíamos, decisiones tan duras, tan difíciles en todos los aspectos del gobierno, inclusive en esta Cámara, también con rebaja de haberes, en este poder también, y modificaciones, pero claramente son esas decisiones que permiten hoy que la crisis en Córdoba impacte menos, que Córdoba hoy puede estar un poco mejor que otros lugares que en aquel momento no tomaron dichas decisiones con sentido social”.

El gobernador pidió a los legisladores de todas las fuerzas políticas que trabajemos juntos. Este gobernador está abierto al diálogo constructivo, ese diálogo que permite modificar políticas en busca del bien común, con el convencimiento que me da ser parte de un gobierno que representa hoy a una nueva expresión política, el Partido Cordobés, y que impulsa un concepto, ojalá pudiera ser reflejado en la Argentina, impulsa un concepto amplio, ese concepto de distintos partidos políticos, de distintos sectores, de distintos actores de la realidad, que tiene un solo objetivo y fin, mejorar la calidad del gobierno día a día, para mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos”.

“El presidente Javier Milei sabe que del mismo modo que vamos a acompañar el proceso de reconstrucción y reparación de esta querida Argentina, también vamos a defender los intereses de Córdoba y de los cordobeses. Y vamos a aportar nuestra idea para ayudar a la Argentina”, siguió.

“El gobierno nacional propone la búsqueda del equilibrio en las cuentas públicas. Algo que nosotros estamos acostumbrados en Córdoba a tener. Pero ese superávit hay que tenerlo y lograrlo para poder tener un gobierno que promocione el desarrollo y la generación de empleo (…) Córdoba y su gobierno reitera la defensa irrestricta de los sectores productivos y de las economías regionales. Por eso dijimos no a las retenciones agropecuarias defendiendo a nuestro campo, a nuestras economías regionales y a la producción. Córdoba y su gobierno reitera la defensa irrestricta a la actividad industrial, a nuestras empresas, a nuestros sectores productivos, a la metalmecánica, a la industria del mueble”.

“No puede haber un plan fiscal que saque a la Argentina sin tener en cuenta un plan productivo que genere trabajo y empleo –sostuvo Llaryora-. Cualquier plan fiscal que ahogue al plan productivo, después el plan productivo termina ahogando a ese plan fiscal. Es por eso que no vamos a acompañar ninguna medida que desgarre al tejido productivo y social del país, no estamos de acuerdo que para alcanzar la calma fiscal, lleguemos a la paz del cementerio”.

Obra pública y mensaje a Milei

“Esperemos que revean la postura y que prontamente puedan iniciarse también las obras nacionales”, expresó Llaryora sobre el gobierno nacional.

“Para nosotros las obras no son solo empleo; no solo movilizan la economía de la región. Muchos no conocen o se olvidan de la realidad, de lo que genera una obra pública: puestos de trabajo, pero aparte, genera progreso. Los que somos del interior del interior sabemos también que en muchos lados el capital privado no va a ser una obra, porque la cantidad de gente no va a poder sustentarla”, dijo.

“La mayoría de nuestros pueblos en el interior del interior está el Estado que te lleva el camino, el agua, el gas, la conectividad, o no está nada. Y no estamos dispuestos a dejar los abandonados. Nosotros no queremos que la gente vaya a donde está la obra, sino que la obra vaya a donde está la gente. Eso es el espíritu de Hacemos por Córdoba. Esas son las enseñanzas de José Manuel de la Sota y de Juan Schiaretti, y la que nosotros no nos vamos a olvidar. En Córdoba la obra pública no para”, aseguró.

“Estamos comprometidos en la construcción de la Córdoba de los nuevos tiempos. Esa Córdoba basada en nuestros valores culturales tradicionales, en la continuidad de sus obras públicas trascendentales, pero también encaminada a mostrar que en esta gran crisis económica. Córdoba va a tener como nunca un rostro cada vez más humano, comprometido con la mano de un Estado que no olvida a su gente”, manifestó Llaryora y cerró al grito de “¡viva Córdoba y su pueblo!”.