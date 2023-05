El cierre de las listas para las elecciones 2023 en Córdoba se realizó entre demoras, críticas y tensas negociaciones en Juntos por el Cambio, que a nivel provincial entregó el listado ante la Junta Electoral en horas de la madrugada del domingo y que incluso tuvo renuncias todavía por la tarde.

Sobre esta situación se manifestó el intendente de la ciudad de Córdoba y candidato a gobernador de Hacemos Unidos por Córdoba, Martín Llaryora, quien cuestionó la falta de unidad en el espacio opositor y también las gestiones de Luis Juez.

“Es lo mismo que pasó con la Alianza, con De la Rúa y Chacho Álvarez: querían unir algo que era imposible y así terminó. Si no te ponés de acuerdo con una lista, ¿vos te imaginás gobernando?”, manifestó Llaryora en una entrevista por Canal 12, em declaraciones recogidas por Lavoz.com.ar

En la misma línea, agregó: “Los partidos atrás de esta coalición (Juntos por el Cambio) no lo soportaron y por eso hay una fuga de dirigentes, de intendentes, porque claramente son dos coaliciones. Es difícil ponerse de acuerdo cuando no hay objetivos claros”.

Crítica de Llaryora a la gestión de Juez

Por último, Llaryora criticó las gestiones de su principal rival en las elecciones, Luis Juez. “Cuando gobernó la ciudad hizo mal las cosas, ni hablar cuando fue embajador en Ecuador. Si no pudiste gestionar algo más chico, la gente no te cree. Él tiene un perfil de legislador, pero no de gestión. No puede gestionar nada”, sentenció.

El intendente marcó diferencias en ese punto con el espacio que tiene a Luis Juez como figura principal. “En nuestro caso no fueron horas vertiginosas porque ya teníamos conformada la coalición”, expresó en diálogo con Día 7.

Conforme con el cierre de listas de su coalición, Llaryora remarcó la diversidad de actores en la misma, teniendo en cuenta la inclusión del expresidente del PRO cordobés, Javier Pretto, como candidato a viceintendente de Daniel Passerini, y a la confirmación de la radical Myrian Prunotto como su acompañante de fórmula.