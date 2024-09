El ministro de Gobierno de Córdoba, Manuel Calvo, salió al cruce de las críticas que los dirigentes opositores Luis Juez y Rodrigo De Loredo lanzaron contra el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Los referentes de Juntos por el Cambio habían solicitado el juicio político de Quinteros, calificándolo como el "peor ministro de Seguridad en los últimos 26 años", argumentando su ineficacia frente a hechos de inseguridad en la provincia y escándalos que implican a policías​.

En su respuesta, Calvo fue categórico y acusó a los opositores de utilizar el tema de la seguridad para obtener beneficios políticos. “Los mismos de siempre, haciendo lo mismo de siempre”, declaró Calvo, cuestionando el enfoque de los opositores al desprestigiar a las fuerzas de seguridad.

Afirmó que “desprestigiar a toda la fuerza policial, a los Bomberos en su conjunto, a las fuerzas de seguridad en general, con la sola intención de sostener una forma de hacer política partidaria que los argentinos queremos dejar atrás, es algo que los cordobeses no nos merecemos”.

Además, el ministro de Gobierno criticó la falta de propuestas concretas en la conferencia de prensa que realizaron Juez y De Loredo. “Llamar a una conferencia de prensa para hablar de seguridad sin emitir una sola propuesta que aporte al debate serio del preocupante problema de seguridad es algo que los cordobeses no nos merecemos”, expresó Calvo.

También defendió la labor del Gobierno provincial en materia de seguridad, destacando las inversiones en equipamiento, tecnología y capacitación para las fuerzas policiales: “El Gobierno de Córdoba ratifica su compromiso diario con la seguridad de los cordobeses y genera condiciones para que sus fuerzas de seguridad tengan lo necesario para dar una batalla frontal al delito con nuevo equipamiento, nueva tecnología, nuevo armamento, más capacitación”.

Además, subrayó que la Provincia “garantiza que no habrá impunidad, que las denuncias se investigan, que todos deberán dar cuenta de sus actos frente a la Justicia y es eso lo que está sucediendo para tener fuerzas de seguridad cada vez mejores y más comprometidas”.

“Luis Juez y Rodrigo De Loredo no quieren más seguridad para los cordobeses, quieren hacer de la seguridad de los cordobeses un show que les dé réditos políticos. No toman en serio el tema. No aportan soluciones, porque en realidad no las tienen”, finalizó.

La respuesta de Quinteros

Por su parte, el ministro Quinteros también había respondido previamente a las críticas de los líderes opositores, negando cualquier intención de renunciar a su cargo y calificando el pedido de juicio político como una "exageración" y una "búsqueda de rédito político".

Para defender su gestión Quinteros aseguró que su compromiso es apartar de la Policía "a cualquiera que se aparte del cumplimiento del deber": "Sea un cabo en el último lugar de la provincia o así sea jefe de policía", remarcó el ministro.

"Si creen que están pegándole a un ministro le quiero decir que están haciendo algo mucho peor que es pegarle a una fuerza policial, porque estos policías son los que salen a jugarse la vida todos los días", concluyó Quinteros.

Lo que dijeron los dirigentes de JxC

La oposición, liderada por Juez y De Loredo, anunció este jueves por la mañana que impulsarán el juicio político contra el ministro Quinteros.

Según De Loredo, el funcionario provincial "carece de profesionalismo y perfil técnico". El diputado radical explicó que la conferencia de prensa junto a legisladores de Juntos por el Cambio responde a una serie de hechos preocupantes en materia de seguridad en la provincia, "que se van sedimentando uno tras otro, y que cada vez adquieren mayor gravedad".

Luis Juez lo calificó como "uno de los dirigentes con más desprestigio de Córdoba". Además, remarcaron que el ministro sólo estaba interesado en "promocionarse comunicacionalmente".