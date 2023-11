Juan Pablo Gaetán tiene 16 años y “piel de cristal”, enfermedad con la que nació y que le impide realizar las actividades normales de los adolescentes de su edad. Vive con su familia en Arroyito y encontró en el dibujo una forma de expresión que ni aun un problema en sus manos le impide desarrollar.

“Tengo la piel sensible ya que nací con una capa de piel menos que las personas normales que sería la gruesa. Entonces soy bastante sensible y eso hace que el sol o cualquier roce me lastime”, le dijo a El Doce.

La mayor parte del tiempo está dentro de su casa porque tiene que cuidarse de los roces, de lastimarse si corre y eso le impide también estar con sus amigos. Por su enfermedad las manos están protegidas por una especie de guantes, ya que sus manos se cerraron por completo y se generó una capa de piel que las recubre impidiendo que pueda abrirlas. “No podía abrirlos más y se creó una capa de piel arriba”, comentó.

Eso no le impidió desarrollar su pasión que es dibujar, tampoco escribir y seguir yendo a la escuela secundaria: “Puedo pintar, escribir. En la secundaria siempre trato de escribir yo y también hago dibujos. Al principio me salían muy grandes las letras pero con el tiempo la pude achicar, es la costumbre”.

Oportunidad

Rafael Celiz, dibujante cordobés que ganó un concurso en México ni más ni menos que el retrato de “La Mona Jiménez”. Siempre dibujó, pero lo había dejado y cuando se quedó sin trabajo en la pandemia llegó su oportunidad internacional.

Con esa misma idea ahora se contactó con “Juampi” y empezará a darle clases virtuales para que él sume una ilustración a un cuento del que participan otros niños de su taller.

“Vas a dibujar para un cuento que se escribió en España (Escuela de genios). Tu dibujito va a recorrer el mundo entero, todos estos niños han participado y ahora te sumamos a vos”, le dijo en una videollamada.

Pedido

Su mamá Verónica Gaetán es una gran compañía y la que lo ayudó a salir adelante. “El problema que tiene Juampi no es solo por la piel de afuera, sino también la de adentro”, precisó la mujer y comentó que este año tuvo “su primera dilatación”. “Se le hizo en el esófago y es porque al alimentarse se lastima por dentro”, explicó y continuó: “Se hace una sensibilidad y eso tiene que ir cicatrizando”, expresó.

Juampi usa gasas y una crema especial que se consigue en el extranjero. Su mamá contó que son costosas y a veces están en falta. En estos momentos no consiguen los paños por lo que pidió ayuda para obtenerlos. La cuenta de Instagram para colaborar es @veritogaetan.