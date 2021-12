La iniciativa surge del licenciado en Ciencia Política y vecino de Villa General Belgrano, Alejandro Montbrun, que viene planteando la necesidad de continuar transparentando el Estado a través de una herramienta fundamental para la opinión pública: la presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales.

Si bien cada intendente, intendenta, jefe comunal o jefa comunal puede hacerlo de manera espontánea, la idea es que quede legislado a nivel provincial y sea de manera obligatoria y pública y que cada ciudadano pueda conocer el estado patrimonial de quienes encabezan la matriz política de sus pueblos o ciudades.

En comunicación con La Perra Vida de Radio Universidad, Alejandro Montbrun, manifestó que “es una modificación a ley de municipios y comunas. Tenemos una cantidad enorme de gobiernos sub provinciales, más de 400, y son muy pocas las que tienen Carta Orgánica propia. Se rigen por una ley provincial que no dice cómo deben presentarse las Declaraciones Juradas. Entonces en la práctica ha sucedido que los que legislaron optaron por la variante del secreto. por eso no son públicas y por lo tanto no sabemos si finalmente se presentan”, expresó el especialista.

"Esta iniciativa fue tomada por el legislador Marcelo Cossar, quien presentó formalmente un proyecto de ley en tal sentido que ahora deberán estudiar las comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General", contó Montbrun.

Propuesta:

La presente propuesta de reforma a la Ley Orgánica Municipal N° 8102, en lo referido a la presentación de declaraciones juradas patrimoniales públicas, detalladas y accesibles por parte de los intendentes, concejales y tribunos de cuentas municipales, se enmarca en una agenda legislativa más amplia impulsada por la Unión Cívica Radical, y que se promueve como el marco de referencia para una infraestructura ética para la provincia, de la que lamentablemente hoy carecemos. Numerosas convenciones internacionales de las que nuestro país es signatario, así como también normas nacionales y provinciales vigentes en materia de transparencia y acceso a la información pública plantean la necesidad de profundizar en los mecanismos de asequibilidad de la información patrimonial de los diferentes funcionarios públicos y de agilizar las instancias de rendición de cuentas de sus acciones. Por tal motivo es que nos parece desactualizado el abordaje del tema que hace la redacción actual de la Ley Provincial 8102 Orgánica de Municipios y Comunas en lo referente a la presentación de declaraciones juradas de los funcionarios públicos, ya que en la misma no se diferencia entre declaraciones habilitadas para su acceso y consulta pública de las de naturaleza privada, y se limita dicha exigencia solamente a la figura de los intendentes. En tal sentido, proponemos una reforma al actual Art. 111 de la norma que haga extensiva dicha obligación a los concejales y tribunos de cuentas, y que se especifique la obligación de que dichas declaraciones juradas tengan -por lo menos- una parte de carácter público, que en ella se detallen los aspectos patrimoniales más relevantes de dichos funcionarios y que estén disponibles en soportes de sencillo acceso a la ciudadanía. Esta propuesta legislativa se suma a nuestros proyectos de Ley de Acceso a la Información Pública, de Ley de Ética e Integridad en la Función Pública, de Ficha Limpia para las candidaturas a cargos públicos electivos, de Plan de metas y de Despersonalización de la Publicidad Oficial, formando parte de una agenda ligada a la calidad institucional que los cordobeses nos merecemos, y que no puede ser demorada.

Fuente: Cba24n