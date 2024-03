Usuarios de viviendas residenciales en la ciudades de Córdoba, Villa María, Río Cuarto y en todas las que opera la empresa Ecogas sufren demoras de varios meses para recibir nuevas conexiones al servicio de gas natural. ¿El motivo? La empresa privada aduce que no dispone de suficientes medidores, una situación que se agravó hace alrededor de un año y que sigue sin solución.

El trámite, que no debería llevar más de 48 horas, registra demoras de varios meses, lo que genera cada vez más reclamos de usuarios que tienen la conexión aprobada pero que la empresa no les coloca medidor y, por ende, no tienen servicio.

Asimismo, varios usuarios de esta empresa privada que opera en más de 500 localidades de Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca atestiguan que la misma no brinda respuestas ni plazos sobre cuándo podrán tener el servicio que ya solicitaron y cuyos trámites tienen aprobados.

Según explicó a El Periódico un gasista matriculado con larga experiencia intermediando con Ecogas, las demoras de la empresa se registran desde hace años pero el problema se agudizó hace aproximadamente un año. Actualmente, solo otorga medidores un día a la semana y con cupos muy reducidos, por lo que usuarios no tienen información sobre plazos en que podrían disponer de la conexión, algo muy importante para familias o quienes necesitan planificar una mudanza o disponer de gas en un nuevo domicilio.

En las redes sociales de la compañía se pueden leer numerosos reclamos de vecinos que aseguran que llevan más de tres meses esperando por la instalación, además de quejas por la falta de atención. Testimonios de usuarios recogidos por este medio dan cuenta de al menos dos meses de espera para nuevas conexiones, e incluso con usuarios que esperan desde diciembre pasado.

Qué dice la empresa

La firma asegura que la demora en la colocación de medidores “se debe a la falta de entrega de estos en tiempo y forma” por parte de su proveedor, que según Ecogas “sufrió retrasos en su producción, debido a que se vio afectada por faltantes de accesorios importados que estuvieron retenidos en aduana”.

“La distribuidora fue administrando sus medidores y actualmente se encuentra en situación de demora para realizar colocaciones de medidores de 2,5 m3, 4 m3 y 6 m3 a nuevos clientes”. Además, afirma que es un problema de otras distribuidoras en el país.

Precisamente, a mediados del año pasado las empresas distribuidoras de gas agrupadas en la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas) habían expresado que la falta de medidores obedecía a las restricciones para la importación, situación que se extendía a otros insumos que no son de fabricación nacional.