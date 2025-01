Durante la cuarta jornada del juicio por las muertes de bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba, Damaris Bustamante, madre del recién nacido Benjamín, brindó un testimonio desgarrador. En su declaración, realizada en las salas de Tribunales II, relató los hechos ocurridos el 23 de abril de 2022, denunciando violencia obstétrica y apuntando contra la principal imputada, la enfermera Brenda Agüero.

Antes de ingresar a declarar, Bustamante solicitó que Agüero no estuviera presente, derecho que le fue concedido. "No quiero que esté porque es alguien que me maltrató mucho", expresó. Una vez en la sala, narró los episodios de violencia verbal y física sufridos durante el parto, señalando que Agüero no permitió que su madre ni su pareja la acompañaran en el preparto. Además, contó que fue sacudida del brazo para que no gritara de dolor y cayó al suelo debido a la sangre que había en el piso.

Bustamante relató que, en medio del sufrimiento, pidió una cesárea y las enfermeras se negaron con respuestas despectivas: "Si te gustó lo dulce, aguantá lo amargo". Tras el nacimiento, su hijo fue colocado en su pecho y la neonatóloga le informó que el bebé estaba "supersano".

Sin embargo, horas después, en su testimonio aseguró que la misma médica le comunicó que Benjamín había sufrido un paro cardíaco y no sobreviviría. Según la madre, no le proporcionaron una explicación concreta sobre la causa de la muerte ni realizaron una autopsia, algo que el personal del hospital le desaconsejó.

La declaración de Bustamante también incluyó una reunión posterior al hecho con los directivos del hospital. Según su testimonio, la entonces directora Liliana Asís y el subdirector administrativo Alejandro Escudero Salama le pidieron paciencia y que no elevara una denuncia a la Policía, mientras aseguraban estar realizando reuniones internas para investigar lo sucedido.

El impacto del relato fue tal que una mujer jurado popular se quebró en llanto y tuvo que ser reemplazada. Bustamante concluyó su testimonio con una reflexión que resonó en la sala: "Quizás los bebés del 6 de junio no tendrían que haber pasado por esto si alguien hubiera hecho algo".

Con información de La Voz del Interior / CBA24n.