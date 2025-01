Este lunes, la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7ª Nominación dio inicio al juicio oral y público por las muertes de cinco recién nacidos y los intentos de homicidio de otros ocho en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba.

En la causa, caratulada “Agüero, Brenda Cecilia y otros p.ss.aa Homicidio calificado, etc.”, hay 11 imputados, entre ellos la enfermera Brenda Agüero como principal acusada y varios exfuncionarios del Ministerio de Salud, como el exministro Diego Cardozo y la exdirectora Liliana Asís.

Acusaciones iniciales

En su alegato, la fiscal Mercedes Balestrini calificó los hechos como una "ola de asesinatos" y afirmó: “Vamos a acreditar que hubo una serie de ataques criminales contra 13 recién nacidos que gozaban de excelente salud”, según declaraciones recogidas por Cadena 3. Balestrini subrayó que el juicio busca esclarecer un “horror infantil” y aseguró: “Traemos a juicio el asesinato de cinco bebés y ocho intentos de homicidio”.

El fiscal Sergio Ruiz Moreno destacó: “Este juicio busca justicia con imparcialidad y objetividad”. Por su parte, Balestrini apuntó a los funcionarios imputados, a quienes acusó de encubrimiento: “Los responsables encubrieron y permitieron que todo esto ocurriera”.

Reacciones de la querella

El abogado querellante Carlos Nayi aseguró: “La prueba es copiosa, de alta calidad y de gran valor. Los indicios reunidos en esta causa son suficientes para arribar a un veredicto condenatorio”, en diálogo con Cadena 3. Rechazó también las versiones que sugieren que Agüero sería una "perejil" en la causa, afirmando que “de ninguna manera es un chivo expiatorio”.

La abogada Ana Pagliano, representante de los bebés sobrevivientes, sostuvo: “Vamos a demostrar que los hechos fueron 13 ataques criminales contra 13 personas recién nacidas que gozaban de excelente salud y que también hubo responsabilidad de los funcionarios que sabían lo que estaba ocurriendo y no hicieron nada”, según información publicada por La Voz del Interior.

Postura de la defensa

El abogado de Brenda Agüero, Gustavo Nievas, cuestionó el proceso judicial en declaraciones a Cadena 3: “Espero en este juicio que se acabe la época del ocultamiento de pruebas y que salga toda la verdad a la luz”. Acusó al fiscal Raúl Garzón de haber ocultado pruebas durante la instrucción, incluyendo una pericia psicológica de la acusada y la desaparición de medicamentos en el hospital.

Nievas planteó una hipótesis alternativa sobre las muertes: “La hipótesis general es una sepsis generalizada producto de la invasión de virus y bacterias dentro del Hospital Neonatal, específicamente en el centro obstétrico. Creo que no todos los niños murieron o se descompensaron de lo mismo”.

Ya en el juicio, aseguró: “No coincido técnicamente con la forma en que se desarrollaron las presentaciones de las partes, pero bueno, entiendo que es el Tribunal el que ha decidido esto y lo ha dejado fluir, pido el mismo tratamiento”.

Luego, el defensor se dedicó a cuestionar el contexto político que envolvió toda la situación que terminó con la acusación de su clienta.

Testimonios conmovedores

Damaris Bustamante, madre de uno de los bebés fallecidos, relató a Cadena 3: “Tengo la certeza de que mi hijo nació sano. Lo vi, lo amamanté. Me di cuenta de que algo no estaba bien”. Además, denunció haber sufrido violencia obstétrica: “Me dijeron que si disfruté lo dulce me aguantara lo amargo. No dejaron pasar al papá de mi hijo ni a mi mamá durante el parto”.

Bustamante confesó que las secuelas aún la afectan: “Tengo muchísimo miedo de volver a ser mamá, de entrar a un hospital o de ver a una enfermera. Esto me dejó marcada para siempre”.

Desarrollo del juicio

El tribunal, integrado por los camaristas Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman, cuenta con jueces técnicos y jurados populares. Las audiencias se realizarán los lunes, martes, miércoles y jueves durante enero, tras la habilitación de la feria judicial.

El juicio continuará con los alegatos de los abogados defensores, mientras se definirá si los imputados, incluida Brenda Agüero, declararán en esta instancia.

Con información de Cadena 3 y La Voz del Interior.