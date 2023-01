Remisero fue víctima de un violento asalto: le partieron una botella en la cabeza

Un remisero de San Francisco fue víctima de un violento asalto el martes a la noche en la vecina localidad de Frontera luego de trasladar a un joven que se hizo pasar por un pasajero.

De acuerdo a lo que denunció el damnificado, tomó el pasaje en San Francisco cerca de las 21, pero cuando llegó a destino en calle 17 esquina calle 100 de Frontera, el pasajero lo agredió partiéndole una botella en la cabeza.

Allí inició un forcejeo entre el chofer y el ladrón que tenía intensiones de robo y de seguir agrediéndolo, sin embargo el malviviente se escapó sin llevarse ningún elemento de valor aunque ocasionó algunos daños en el vehículo.

Luego algunos vecinos del sector lo asistieron y dieron aviso a la Policía de Frontera pero por el momento no se conoce si lograron atrapar al autor de este violento asalto. "Yo me pude defender porque me seguía pegando pero no se llevó nada", explicó el hombre.

El damnificado lamentó que esta situación la padecen la mayoría de los remiseros que trabajan de noche. "Nadie hace nada, nosotros trabajamos en la noche y estamos desprotegidos", sostuvo.