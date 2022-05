Este martes, Pablo Esser, expresidente de Sportivo Belgrano, fue condenado este martes a 4 años de prisión al ser hallado por la Justicia Federal como responsable de lavado de dinero y comercialización de estupefacientes. Asimismo, se sentenció a Braian Requena como autor de comercio agravado de estupefacientes y se le impuso una pena de 8 años de prisión. En tanto, otros 14 imputados recibieron sentencia en el proceso que se desarrolló en el Tribunal Federal Oral 1 de la ciudad de Córdoba.

Previo a la lectura de las condenas, dos de las imputadas hicieron uso de la última palabra. Se trató de Mirian Lescano, que finalmente resultó absuelta, y de Vanesa Acosta, que fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional.

"Yo no guarde ni conté nada de nadie, no tengo llamadas ni fotos con nadie, y nadie habló de mí en el proceso, mi teléfono no fue secuestrado. Y necesito quedarme en casa para cuidar de mis hijos", dijo Lescano.

A su turno, Acosta manifestó: "No conozco a la mayoría de los imputados, con el que tengo relación es con Requena de primos y vecinos. He contado dinero en dos oportunidades, se me imputa por guardar drogas, armas y dinero y me niego, no hay pruebas, en ningún momento se habló de mí. Y mi marido y yo trabajamos, tenemos los chicos y pido que me devuelvan lo que se llevaron de mi casa, los 500 pesos y las tablets y computadoras de los chicos. Pido que me declaren inocente".

Sentencia

En el resto de la sentencia, el tribunal decidió absolver a Gustavo Rolon, Noemí Tordesilla, Claudio Rolon, César Nieto y Mirian Lescano.

Seguidamente, condenó a Franco Espina y a Andrés Rolon como coautores de comercio agravado de estupefacientes y les impuso una pena de 6 años de prisión.

En tanto, sentenció a Marcelo Artaza como coautor de comercio agravado de estupefacientes y le impuso la pena de 6 años y medio de prisión. También Hugo Contreras, Vanesa Acosta y a Daiana Artaza recibieron una pena de tres años de prisión en ejecución condicional como partícipes secundarios de comercio agravado de estupefacientes, y a Alexis Artaza fue condenado con 3 años de prisión por el mismo delito.

A su turno, condenó a Juan Carlos Bosio como partícipe secundario de comercio agravado de estupefacientes y lavado de activos y le impuso una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional.

Por último Lucas Alfonso recibió la pena de 5 años de prisión por transporte de estupefacientes.

Los pedidos de la Fiscalía

Cabe recordar que la Fiscalía, a cargo del fiscal general Maximiliano Hairabedian, había pedido la absolución de cuatro imputados y prisión efectiva para el resto. En tanto, todos los defensores habían pedido la absolución de sus representados.

El tribunal estuvo presidido por el juez Jaime Díaz Gavier y los vocales Carolina Prado y Julián Falcucci. El fiscal general del caso fue Maximiliano Hairabedian.