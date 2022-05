Este jueves se llevaron a cabo los últimos alegatos en el marco del juicio por narcotráfico que tiene como imputado a Pablo Esser (48), empresario y ex dirigente deportivo, acusado por presunto lavado de dinero y comercialización de estupefacientes, y a otras quince personas más. El proceso se desarrolla en el Tribunal Federal Oral 1 de la ciudad de Córdoba y finalizará el martes 17 de mayo con las últimas palabras de los imputados y la sentencia.

En la ocasión, hicieron sus defensas Rodrigo Altamira en representación de Hugo Contrera, Andres Rolon, Noemí Tordesilla, Claudio Rolon, Gustavo Rolon y Cesar Nieto; Jorge García Coupé como defensor de Lucas Alfonso; y Claudio Suárez, que representa a Braian Requena, Marcelo Artaza, Alexis Artaza y Daiana Artaza.

Jorge García Coupé, el defensor de Alfonso, recordó que el primer encuentro se llevó a cabo en una circunstancia fortuita en que Requena auxilia a Alfonso cuando éste se queda sin combustible. Que el segundo encuentro programado con Requena fue porque éste estaba interesado en comprar un camión y que cuando se vuelven a encontrar se quedan conversando unos minutos y no se observan actitudes propias de una "transa".

En esta última situación, dijo García Coupé, Alfonso advierte que un vehículo, que no estaba identificado como policial, lo persigue, y que pensando en podían robarle huye buscando un lugar poblado.

Además, manifestó que los tres paquetes de droga que se encuentran en el camino nunca estuvieron dentro de su auto y que si esos bultos hubieran estado ahí y hubiesen sido arrojados con el auto en movimiento, no podrían haberse encontrado en buen estado. Y que para ello, incluso, Alfonso hubiera tenido que bajar los vidrios manualmente. Asimismo criticó que el auto no haya sido revisado para ver si se encontraba algún resto de cocaína.

Tras mencionar que hay un "campo de una duda", destacar que su defendido es "un hombre de bien", "un muchacho de pueblo" y "que se ganaba la vida modestamente", y agregar que no se pudo probar que en algún momento Alfonso haya tenido esa droga en su poder, pidió su absolución.

Para el caso en que se convalidara el pedido de condena del fiscal, solicitó que dadas las condiciones su juventud y la inexistencia de antecedentes, se le aplique el mínimo previsto por ley.

Otras defensas

A su turno Claudio Suárez, que representa a Requena y a Marcelo, Alexis y Daiana Artaza, adhirió a los alegatos de Ruiz, sobre el pedido de impugnación de las transcripciones de las llamadas telefónicas, se unió también a los alegatos de Tognon y García Coupé, y adhirió asimismo a Sánchez Bianco en que fue una investigación "desprolija" y en que días antes al 23 de septiembre de 2020 no hubo venta de dólares hacia Requena.

Sobre Daiana y Alexis Artaza, mencionó que se los considera partícipes necesarios únicamente por contar dinero y que esa acción no es delito. "Al no estar tipificado, esto no merece mayor análisis, no puede haber una condena, esta defensa pide la absolución", dijo.

Sobre Marcelo Artaza afirmó que no tiene antecedentes, salvo una condena que aún no ha sido resuelta por Casación, por lo que no corresponde que se le atribuya. Además aseguró que al estar en prisión es imposible que pueda comercializar estupefacientes. Criticó a su vez que la acusación asegure lo hacía a través de su teléfono, a través de su hijos y su yerno, si a sus hijos no se los acusa de comercialización. Y sobre Requena dijo que si su defendido no es el que vendía droga, "cae de maduro esta contradicción". Por ello, pidió su absolución.

Tras criticar los cambios de acusaciones sobre los imputados en un principio y en el final de la investigación, afirmó que la investigación fue "un desastre" y "muy precaria".

Aseguró que Requena trabajaba en una despensa del padre y que dos veces al mes vendía el locro así como todos los martes hacía la copa de leche para unos 400 menores de la zona, lo que probaba que hubiera dinero en la agrupación y que la gente lo contara.

Sobre el amplio crecimiento económico que adujo el fiscal a partir de una llamada con un supuesto contador en donde Requena habla de haber comprado seis propiedades y otros tantos campos, criticó que no hay ninguna propiedad acreditada. Y que si hubiese sido así, no hubiese tenido que pedir préstamos para comprar electrodomésticos.

Asimismo sobre la prueba de una llamada telefónica en donde una persona le dice a Requena que para evitar "a la yuta" "hay que freezar los pollos" aclara que se refiere a los pollos que vendía una de las facciones de Sportivo Belgrano para recaudar fondos y no de droga. Y respecto a la Policía, el mensaje era porque se trataba de una época en donde las reuniones sociales estaban prohibidas.

Sobre los tres panes de cocaína hallados en el camino rural, adhirió al alegato de García Coupé de que no se peritó el auto a los fines de averiguar si hubo o no estupefacientes, y que se invocó a la duda.

Cuestionó algunos datos vertidos en los testimonios de los efectivos policiales que declararon como testigos: "Permítame la duda, dudar de un fiscal que ya está condenado, dudar de la Policía que dice una cosa pero que no la acredita, no hay nada que me hagan no dudar de la procedencia de estos panes tres panes".

"Con un vehículo que estaba marcado con un GPS era muy fácil encontrar todo. Cómo no van a encontrar las famosas propiedades, cómo no van a encontrar droga, no encontraron nada, el único material de estupefaciente 23 allanamientos son esos tres panes, eso a mí hace que dude la procedencia", agregó.

En esa línea, pidió la absolución o en caso de que el Tribunal decidiera condenarlo, que lo haga con la pena mínima.

Más alegatos

En tanto, el defensor de los demás imputados, entendiendo que fiscalía pidió la absolución de algunos de sus defendidos, alegó por Hugo Contrera y Andrés Rolon.

Dijo que Contreras le guardaba dinero a Requena por la relación de vecindad. Que no hay pruebas de que haya sido dinero del narcotráfico, sino que el monto que se secuestró en los allanamientos corresponde en parte a Requena pero otra parte a la venta de un camión y lo acompañó un boleto de transferencia. Sobre Requena, explicó que como líder de la barra manejaba dinero producto venta de camisetas, bonos contribución y otras actividades lícitas. Además alegó faltas de pruebas certeras en las acusaciones por lo que pidió la absolución de su asistido o bien pena de ejecución en suspenso.

Sobre Andrés Rolon, en tanto, criticó que fiscalía lo ubique dentro del narcotráfico porque haya interacciones telefónicas que aluden a diálogos que se pueden llegar a considerar vinculados con el comercio de drogas. Cuestionó la calificación legal de la acusación y apuntó a que no existe un hecho concreto y determinado que pueda atribuírsele para poder ser calificado como comercio de estupefacientes, en virtud de que no existe elemento de prueba.

Por eso pidió que se lo absuelva, o subsidiariamente que se le aplique el mínimo de la pena siguiendo las pauta de mensuración de penas relatadas por el Ministerio Público.

Fiscalía pidió prisión efectiva para la mayoría de los imputados

Cabe recordar que en el marco de la última audiencia, la fiscalía pidió la absolución de cuatro imputados y prisión efectiva para el resto.

Así, solicitó absolver a Gustavo Rolon, Noemí Tordesilla, Claudio Rolon y César Nieto.

Seguidamente, pidió condenar a Braian Requena como autor de comercio agravado de estupefacientes e imponerle la pena de 8 años de prisión y 100 unidades fijas de multa.

A su vez solicitó condenar a Franco Espina y a Andrés Rolon como coautores de comercio agravado de estupefacientes y que se les imponga la pena de 6 años de prisión y 70 unidades de multa.

En tanto pidió condenar a Marcelo Artaza como coautor de comercio agravado de estupefacientes e imponerle la pena de 6 años y medio de prisión y 70 unidades de multa.

También, condenar a Hugo Contreras, Vanesa Acosta, Daiana Artaza, Alexis Artaza y Mirian Lescano como partícipes secundarios de comercio agravado de estupefacientes y le imponga la pena de 3 años de prisión y 45 unidades de multa.

A su turno, pidió condenar a Pablo Esser como partícipe secundario de comercio agravado de estupefacientes y lavado de activos y que se le imponga la pena de 4 años de prisión y 100 unidades de multa, que considera abarcativa tanto por el delito de la ley de estupefacientes como del de lavado de dinero.

Y condenar a Juan Carlos Bosio como partícipe secundario de comercio agravado de estupefacientes y lavado de activos y que se le imponga la pena de 3 años de prisión y 50 unidades de multa, también contemplativa de los dos delitos.

Por último pidió condenar a Lucas Alfonso como autor de transporte de estupefacientes y tentativa de comercio de estupefacientes o alternativamente tenencia de estupefacientes con fines de comercio a la pena de 5 años de prisión y 45 unidades de multa.

Y decomisar los instrumentos y efectos del delito.