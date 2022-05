Este jueves continuarán desarrollándose los alegatos en el marco del juicio por narcotráfico que tiene como imputado a Pablo Esser (48), empresario y ex dirigente deportivo, acusado por presunto lavado de dinero y comercialización de estupefacientes, y a otras quince personas más. El proceso se desarrolla en el Tribunal Federal Oral 1 de la ciudad de Córdoba.

En la oportunidad se escucharon los alegatos del fiscal Maximiliano Hairabedián y de los defensores Mario Ruiz, quien representa a Franco Espina y Mirian Lescano; el abogado Marcos Tognón, que defiende a Vanesa Acosta; y Jorge Sánchez del Bianco, que asiste a Pablo Esser y a Juan Carlos "Cucho" Bosio.

Los próximos alegatos tendrá lugar el jueves 12 de mayo. En la ocasión, harán sus defensas Hugo Contrera, Andres Rolon, Noemí Tordesilla, Claudio Rolon, Gustavo Rolon y Cesar Nieto, de la mano del letrado Juan Carlos Belagardi; Lucas Alfonso, en manos del defensor Jorge García Coupé; y Claudio Suárez, que representa a Braian Requena, Marcelo Artaza, Alexis Artaza y Daiana Artaza.

La sospecha es que todos los procesados participaban de una red organizada dedicada al comercio de droga y al lavado de dinero.

El tribunal es presidido por el juez Jaime Díaz Gavier y los vocales Carolina Prado y Julián Falcucci. El fiscal general del caso es Máximiliano Hairabedián.

Los tres abogados defensores que tuvieron la oportunidad de alegar pidieron la absolución de sus defendidos.

Qué dijo el primer defensor

El primero en hacerlo fue el defensor Mario Ruiz, quien representa a Franco Espina y Mirian Lescano.

Entre los puntos más importantes, Ruiz manifestó que en el allanamiento del 23 de septiembre el 2020 en la vivienda de sus defendidos no se sustrajo ni se secuestró ningún elemento de lo que la orden de allanamiento pedía, sólo teléfonos.

Además, apuntó a que no existe una base de datos respecto a la titularidad de las líneas telefónicas, fecha de alta o baja del servicio y si poseen denuncia de robo o extravío. Dijo, en tanto, que los investigadores no conocían a los imputados por lo que se adjudicaron llamadas y actividades a personas que se supone que son, pese a que no se acreditó fehacientemente.

A su turno, sostuvo que no se probó que Espina hubiera estado en el auto con Requena el día de la persecución policial.

También, que no hubo enriquecimiento ni compra o venta de drogas demostrada.

Criticó que pese a que se valore positivamente que Lescano tiene tres hijos se le pida prisión efectiva por una colaboración que "no está probada".

Tildó de excesiva la calificación a la imputación que hizo el fiscal para ambos: sobre Lescano dijo que de condenarla como partícipe secundaria, que para él no está probado, por lo menos se lo haga con ejecución condicional. "No merece estar detenida por este hecho", dijo.

Y juzgó negativamente que a Espina se lo haya tomado como coautor y colocado en la misma en la misma línea que Requena, habiendo expresado la fiscalía general que Requena era el

único que manejó el negocio.

Qué dijeron los demás defensores

A su turno, el abogado Marcos Tognón, que defiende a Vanesa Acosta, partió de lo expuesto por Ruiz, criticó la prisión preventiva para algunos imputados y valoró que su representada fue la única que prestó declaración en una ampliación indagatoria sometiéndose a responder todas las preguntas que se le hicieron.

Dijo que la mujer, que manifestó ser prima de Requena y vecina, le contó dinero en dos oportunidades, pero que como la segunda vez se trataba de una gran suma producto de la venta de un automotor, ella le pidió que no le llevara más.

A la vez, sostuvo que en el allanamiento que se le realizó en su domicilio no se encontraron drogas ni dinero que se presumía que ella guardaba.

También criticó la calificación de partícipe necesaria ya que eso significaría que sin su participación no se podría haber dado el negocio, cosa que "no cierra" si ella solo contó dinero en dos oportunidades.

Qué sostuvo el defensor de Esser y Bosio

Al momento de alegar Jorge Sánchez del Bianco, que asiste a Pablo Esser y a Juan Carlos "Cucho" Bosio, el letrado indicó que aún cuando Esser y Bosio hubieran conocido a qué se dedicaba Requena, eso, y el cambio de dólares, no constituyen la figura típica por la que se los pretende condenar, como la comercialización de estupefacientes.

Dijo además que aun cuando Esser lo hubiera sabido, no lo convierte en comercializador de

estupefacientes, ya que el delito busca sancionar a quienes intervengan dentro de la cadena de comercialización, incluso a quienes otorguen materia prima que permita sembrar y cosechar el estupefaciente, pero siempre dentro de esta cadena. El cambio de dólares no ingresa dentro de lo previsto en lo penal.

Asimismo reflejó que no hay dolo ni ánimo de lucro, porque el ánimo de lucro estaba dado en la ganancia por el cambio del dólar con el peso, pero no con la actividad ilegal del comercio estupefaciente propiamente dicho.

Además expresó que valiéndose de lo dicho por el fiscal, de que para condenar a una persona por un delito vinculado a la ley de estupefaciente se requiere el secuestro de la droga, Esser y Bosio no le cambiaron dólares a Requena el día anterior o el día del procedimiento propiamente dicho donde se habría secuestrado el estupefaciente, por lo cual la droga que se secuestra no fue adquirida con dinero que Esser le habría cambiado Requena. Si eso existió con

anterioridad, es una mera suposición.

Comparó, además, lo ocurrido con Nieto, para quien el fiscal pidió la absolución, pese a que en una escucha Requena le pide dólares para comprar drogas. Y pidió que se tome el mismo criterio para Esser y para Bosio.

Respecto al delito de lavado de activos, negó la acusación ya que dijo que a lo sumo se estaba comprando dinero en blanco para obtener una ganancia en el mercado negro.

Seguidamente criticó la pena pedida para Esser diciendo que es "desproporcionada" ya que es la misma que se pidió para aquellas personas que han intervenido en la cadena de comercialización de la droga. Además criticó que sea la misma pena, pese a que la participación que se dice que tuvo Esser era secundaria porque su aporte era prescindible ya que a los dólares Requena los podría haber adquirido en cualquier otro lugar.

De no sobreseerlo, pidió mensurar la pena ya que Esser estuvo detenido en plena pandemia por lo que sufrió una pena accesoria, que es haberse visto privado de todos sus derechos, entre ellos, las visitas o el acceso a programas educativos y laborales.

Fiscalía pidió cuatro años de prisión para Pablo Esser y ocho para Requena

En el marco de su alegato, el fiscal general explicó las cuestiones a favor y en contra de cada imputado.

En esa línea, en contra de Requena apuntó que es el que manejó el negocio, es el quie evitó tener la droga con él, el que tomaba los recaudos, el que pagaba para que le contaran la plata y para que el jardinero le dé la plata a la mujer, el que pagaba para que la prima le guardara el dinero, tenía un montón de personas, algunas que no están identificadas, con quienes hablaba porque le hacían "trabajos" para él. "Es una persona que estaba en un escalón por encima del resto de los acusados además no vendía el personalmente al menudeo, había gente a la que él le daba la droga para que le guardara que después vendía esa droga al menudeo. Le estaba yendo muy bien con una gran prosperidad. Su florecimiento económico indica claramente la envergadura del negocio a diferencia de los otros", dijo.

A favor de Requena destacó la falta de condena previa, que tiene hijos menores de edad y que está terminando el colegio en el establecimiento penitenciario.

Sobre Espina, valoró que es una persona joven, que tiene su padre fallecido, que es albañil y que también está terminando el colegio en la cárcel.

En cuanto a Mirian Lescano resaltó que es viuda, que tiene tres hijos a cargo y que trabaja.

Sobre Andrés Rolon dijo que a pesar de las venta de droga, su vivienda es humilde; valoró además que fue metalúrgico y que tuvo trabajo lícito.

Respecto a Vanesa Acosta, valoró que es una persona joven, que tiene tres hijos menores de edad, que tuvo un empleo en una parrilla, y que actualmente vende pastelitos y comida por redes sociales, a la vez que su marido tiene empleo formal.

Así, afirmó: "Son personas que tienen chance de un buen pronóstico si quisieran y si ponen ganas de resocializarse".

En tanto, sobre Contreras mencionó que vendía maples de huevos a domicilio; sobre Daiana Artaza, que tiene hijos pequeños, que tenía cierta dependencia de Braian y que tiene secundario incompleto. Respecto a Marcelo Artaza, juzgó en contra sus antecedentes, ya que posee una condena, y destacó negativamente que se valió de sus hijos para llevar adelante "el negocio del narcotráfico" debido a que se encontraba en prisión. A la vez, como positivo mencionó que está estudiando y terminando el colegio en la cárcel.

Sobre Lucas Alfonso, por su parte, valoró negativamente la cantidad de droga que llevaba, ya que manifestó que no vendía al menudeo sino que proveía a un proveedor con una "droga peligrosa" como la cocaína; a favor, enumeró su falta de antecedentes y dijo que quedó acreditado por varios testimonios de que se trata de persona trabajadora, que tiene un núcleo familiar de gente trabajadora, que le "mete ganas para salir adelante", y que existe la duda de si fue un mero transportista, es decir, si le pagaron "para que se juegue, se exponga y lleve la droga" ya que "muchas veces el que a transporta no es el dueño de la droga".

Sobre Esser

Además, habló de Bosio y Esser: A favor del primero, dijo que tenía un "rol menor" porque era empleado de Esser. "Era el que iba y venía, se exponía con la plata, Esser le decía el precio, Esser le indicaba cuánto vender, Bosio le consultaba a Esser si hacer o no la operación", dijo.

Seguidamente, agregó que la investigación de la Policía Federal arrojó que Bosio era solo "intermediario" o "valijero" respecto a Esser.

"Esser se jugaba menos, salía menos a la calle, hablaba menos con Requena. Bosio tenía una situación económica inferior a Esser, éste último tenía una condición económica mejor que Bosio por lo que tenía menor necesidad que delinquir", dijo.

A favor también manifestó que ambos tienen el secundario incompleto.

Pedido de penas

Hairabedián pidió penas de cumplimiento efectivo para todos los imputados, ya sea porque las mismas exceden los 3 años de prisión, o porque las que no los exceden, se realizaron con habitualidad, con una "persistencia marcada".

"Entiendo que hay riesgo de reiteración delictiva y sabemos que la regla del Código Penal es la efectividad de las penas, y solo cuando de manera fundada haya elementos para pensar que alguien no va a reiterar el delito se puede dejar en suspenso si no superara los 3 años y para alguien que no tiene condena", explayó el fiscal.

Así, solicitó absolver a Gustavo Rolon, Noemí Tordesilla, Claudio Rolon y César Nieto.

Seguidamente, pidió condenar a Braian Requena como autor de comercio agravado de estupefacientes e imponerle la pena de 8 años de prisión y 100 unidades fijas de multa.

A su vez solicitó condenar a Franco Espina y a Andrés Rolon como coautores de comercio agravado de estupefacientes y que se les imponga la pena de 6 años de prisión y 70 unidades de multa.

En tanto pidió condenar a Marcelo Artaza como coautor de comercio agravado de estupefacientes e imponerle la pena de 6 años y medio de prisión y 70 unidades de multa.

También, condenar a Hugo Contreras, Vanesa Acosta, Daiana Artaza, Alexis Artaza y Mirian Lescano como partícipes secundarios de comercio agravado de estupefacientes y le imponga la pena de 3 años de prisión y 45 unidades de multa.

A su turno, pidió condenar a Pablo Esser como partícipe secundario de comercio agravado de estupefacientes y lavado de activos y que se le imponga la pena de 4 años de prisión y 100 unidades de multa, que considera abarcativa tanto por el delito de la ley de estupefacientes como del de lavado de dinero.

Y condenar a Juan Carlos Bosio como partícipe secundario de comercio agravado de estupefacientes y lavado de activos y que se le imponga la pena de 3 años de prisión y 50 unidades de multa, también contemplativa de los dos delitos.

Por último pidió condenar a Lucas Alfonso como autor de transporte de estupefacientes y tentativa de comercio de estupefacientes o alternativamente tenencia de estupefacientes con fines de comercio a la pena de 5 años de prisión y 45 unidades de multa.

Y decomisar los instrumentos y efectos del delito.