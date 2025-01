El exjugador de Talleres de Córdoba, Rodrigo Garro, protagonizó un accidente fatal que protagonizó en la madrugada del sábado en su ciudad natal, General Pico, La Pampa. En la mañana del domingo se llevó a cabo la audiencia en la que fue formalizada la investigación contra el futbolista, imputado por homicidio culposo.

La defensa de Garro estará a cargo del abogado David Diván, mientras que la investigación del caso quedó en manos del fiscal Francisco Cuenca, de acuerdo al portal InfoPico.

“La audicencia estuvo a cargo del Dr. Diego Ambrogettii y se formalizó por el artículo 84b, primer párrafo del Código Penal, que implica un homicidio culposo por la conducción del vehículo automotor. Se calificó así porque la calificación más agravada es cuando se tiene 1 gramo por litro (g/l) y Garro dio en el test de alcoholemia 0,54″, explicó el fiscal.

Además, el letrado detalló las medidas que pesan sobre el ex-Instituto: “Se le inhabilitó para manejar vehículos. No se le pidió una prohibición de salir del país, porque consideramos que no hay peligros procesales, en principio. La persona se ajustó de derecho, no consideramos que haya peligros procesales, por lo tanto, no se pidió ninguna media de coerción”.

Con respecto a la mecánica del choque fatal, Cuenca brindó algunos detalles. “Venían por calle 300 de frente, los dos, la camioneta dobla hacia la izquierda, hacia la 108. No advirtió en principio que venía la moto por la misma 300 de frente y al chocar del lado del costado derecho, impacta la moto del costado derecho de la camioneta. En ese momento vinieron personas, lo asistieron al chico que después falleció. Esos fueron los hechos”, precisó.

Luego reveló que se investiga si la moto estaba con luces encendidas o no, si el fallecido Nicolás Chiaraviglio usaba casco y la velocidad a la que venían los vehículos. “Después , se deben hacer algunas pericias, no solamente sobre los vehículos, sino también sobre la persona que venía manejando el vehículo, a ver si venía en estado de intoxicación o no, o en qué estado venía, porque como se hace de una parte, se le hace también a la otra”, explicó.

Cabe recordar que Garro dio positivo al control de alcoholemia que le hicieron tras la tragedia. El registro dio 0,54 gramos de alcohol en sangre.

De esta manera, la Justicia avanzará en las pericias y la recolección de evidencia para determinar las responsabilidades en el trágico hecho que terminó con la vida del joven de 30 años. Por el momento, no se ordenaron otras medidas contra Rodrigo Garro, quien continuará el proceso en libertad.

