Un hombre de 54 años fue baleado este domingo en horas del mediodía en una entradera registrada en barrio Sarmiento, en una vivienda ubicada sobre Liniers, entre Los Piamonteses y Bv. 25 de Mayo, donde dos sujetos armados exigieron dinero a una familia y ante la negativa le efectuaron dos disparos.

La víctima, Silvio Ghione, relató a El Periódico lo ocurrido y contó cómo se encuentra hoy, afortunadamente ya dado de alta.

“Fue el domingo al mediodía, mi mamá vive en la parte de adelante, tiene 80 años, y yo vivo en la parte de atrás. Estaba atrás tomando mates con mis dos hijas, y escucho que mi mamá me llamaba con voz alta. Salí a ver y en la puerta había uno de los chicos que había entrado a robar con un arma y mi mamá estaba adentro con el otro muchacho. Me voy a abalanzar contra el que estaba en la puerta, que me pedía plata y me amenazaba con que me iba a tirar un tiro, y cuando lo voy a agarrar le dice al otro que estaba adentro que me tirara. El de adentro gatilla y no le sale. Giro un poco el cuerpo y ahí sí le salió el disparo”, comenzó Ghione.

En ese momento, según su relato, mientras Ghione se sostenía la herida con una remera, los sujetos, que siempre actuaron a cara cubierta, huyeron en moto llevándose un televisor.

Cabe mencionar que los delincuentes ingresaron por una puerta pasillo que comunica las dos casas. En tanto, sus hijas, de 16 y 19 años, se refugiaron encerrándose en el baño.

“Salí afuera pidiendo ayuda, justo pasaba un muchacho que llamó a la Policía. Vino la Policía, vino la ambulancia, me llevaron al Hospital y me limpiaron a la herida. Fue un ingreso bajo la tetilla, de abajo hacia arriba, con entrada y salida. Me hicieron una tomografía y vieron que la bala no tocó ningún órgano. El cirujano me dijo que no había peligro así que a las pocas horas me dieron el alta y volví a casa”, agregó la víctima del asalto.

El hombre sostuvo que el hecho no duró más que dos minutos: “En lo que más pensé fue en mi mamá, que tiene 80 años. No le voy a echar la culpa a la inseguridad, es un barrio tranquilo. La pasé mal después, en el momento en me quedé ahí afuera, ahí se me vinieron un montón de cosas a la cabeza, sobre todo mi mamá y mis hijas".

Tras unos días de recuperación Ghione, que es pintor de obra, volverá a trabajar.