La Justicia investiga la muerte de un hombre ocurrida este lunes por la madrugada, en el marco de un confuso episodio sucedido en una estación de servicio ubicada en calle Octavio Pinto esquina Mariano Castex, en la zona noroeste de Córdoba capital.

Todo sucedió pasadas las 4 de la mañana cuando se habría desatado una discusión entre la víctima y los responsables del negocio en ese momento por el pago de una carga de combustible.

Agustina, la esposa de la víctima, denunció que su marido falleció a manos de los agentes. “Vino a cargar nafta. En ese momento estaba muy nervioso. No pagó. La Policía me llamó a mí para pagar”, relató Agustina, quien detalló que su esposo había olvidado el dinero para el combustible.

Cuando la mujer llegó se encontró, según su versión, con un dramático cuadro. “La Policía me dijo como que lo iban a detener, que no se podía hacer nada, que me querían detener a mí también por meterme”, explicó a Mitre Córdoba.

“Lo metieron al patrullero entre cuatro o cinco policías mientras él le gritaba que se sentía mal, que lo dejaran y yo les decía que me lo iban a matar, pero no hacían caso. Incluso las femeninas me quisieron detener”, relató. “Al final lo terminaron matando”, dijo la mujer a ese medio.

La versión policial: “El hombre estaba agresivo”

Por su parte, a través de una conferencia de prensa, la Policía dio a conocer su versión de lo ocurrido, que difiere bastante del relato de Agustina, la esposa de la víctima.

Según relató el comisario mayor Cristian Barrios, la persona que falleció estaba en “estado agresivo e intentó agredir al personal policial que estaba participando del procedimiento”.

El funcionario destacó que el procedimiento por lo que se sabe hasta ahora fue hecho según marca la normativa y que esta persona fue escalando en su nivel de agresividad hasta que “se descompensó”.

Según su relato, fue subido al patrullero y allí continuó con su furia. “Es un hombre de contextura muy grande, hubo que trabajar mucho para reducirlo e introducirlo en el móvil, pero aún estando ahí y esposado, se zafa de uno de los anillos con la fuerza que estaba haciendo y termina golpeando el vehículo desde adentro”.

Barrios dijo que el playero llamó al 911 porque un conductor no quería pagarle el combustible.

Cuando el hombre se desmaya, los efectivos lo sacaron para tratar de reanimarlo, al menos hasta que llegara el servicio de emergencia. No pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Barrios evitó hacer referencia a la versión de un testigo que indicó que al conductor “lo asfixiaron con una llave”. “Todo eso es materia de investigación, está todo el registro fílmico y la Justicia analizará, también hay que esperar al informe forense para saber cómo murió”, contestó al respecto.

Qué dice la Justicia sobre el tema: los datos claves

La Justicia confirmó que ha tomado cartas en el asunto a través de la fiscalía de turno, que ordenó la realización de la autopsia sobre el cuerpo del fallecido. Por el momento no hay detenidos por el hecho.

