En las últimas horas, autoridades policiales detuvieron al presunto responsable de la violenta agresión sufrida por un joven en la madrugada del domingo en un boliche del barrio Chateau Carreras, en Córdoba, durante un evento organizado por jugadores del club de rugby Córdoba Athletic.

Según informó la fiscalía a cargo de Horacio Vázquez a Cadena 3, el detenido fue identificado como Agustín Fasulo Martínez, alias "El Chino", de 21 años, quien enfrenta una imputación por lesiones graves. La captura se realizó en una vivienda del barrio cerrado Solares de Santa María.

Hasta el momento, no se ha determinado el origen del conflicto, aunque la investigación indica que el hecho ocurrió en el estacionamiento del boliche. Inicialmente, se hablaba de la participación de varios agresores, pero las pesquisas actuales apuntan a un único sospechoso, ahora detenido.

La víctima, Martín Gonzalo Cáceres, de 24 años, habría participado de una discusión en la vía pública antes de ser atacado. El incidente tuvo lugar en las inmediaciones del exboliche Gala, ubicado en avenida Cárcano al 1444. Como consecuencia de la golpiza, sufrió un grave traumatismo de cráneo y fue trasladado al Sanatorio Parque, donde se encuentra en estado crítico.

Según declaró Martín Báez, jefe de guardia del centro de salud, el joven ingresó con "un estado neurológico muy delicado" y, aunque mostró una leve mejoría, su pronóstico sigue siendo incierto. "El riesgo no disminuye. Su estado neurológico no es el óptimo. Sigue intubado y en coma farmacológico. Por ahora, no se prevé una nueva operación", afirmó el médico a Cadena 3.