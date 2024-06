Una familia de San Francisco denunció haber sido víctima, el fin de semana, de un llamativo robo: delincuentes, utilizando inhibidores de alarmas, les robaron un manojo de llaves del auto y con ellas cometieron luego un robo en la fábrica de la que son propietarios.

Pablo Vatt, el damnificado, habló en La Mañana de El Periódico y comentó todos los detalles sobre lo ocurrido.

En esa línea, recordó que el hecho ocurrió cerca del mediodía, cuando llegó junto a su esposa al hipermercado a hacer las compras y dejó el auto en la playa de estacionamiento del comercio. En ese momento, aparentemente usando inhibidores de alarmas, ladrones evitaron que el auto se cierre y se llevaron las llaves que estaban dentro del vehículo. Según la hipótesis, con el dato del domicilio de la fábrica de la familia, ubicada en Ramón y Cajal 1000, obtenido a través de un impuesto, los malvivientes se llegaron hasta allí y con el uso de las llaves ingresaron y se llevaron una notebook y varios pares de zapatos.

“Yo llego al llego al hipermercado Anselmi a las 11.40, venía de hacer compras, estábamos buscando el carrito de compras junto con mi señora, y en eso pongo el cierre centralizado. Cuando ponés centralizado, se pliegan los espejos y se hace un destello de luz con balizas, eso lo vi. Cuando vuelvo a mirar el auto, los espejos estaban en una posición normal, es más, quiero sacar la alarma y veo que no pasa nada. Me resultó raro. Y cuando abro la puerta del conductor, en la guantera de la puerta tenían una boleta, siempre las guardo ahí, y la boleta estaba tirada en el piso”, comenzó.

Seguidamente, agregó: “Miro hacia el habitáculo y no veo el manojo de llaves de mi casa. En ese momento pensé en mi hija que estaba en mi casa, se me vinieron muchas cosas a la cabeza. Vamos para casa rápido y estaba durmiendo. Inmediatamente me vuelvo al hiper, les conté toda esta situación. Llamamos al móvil, llegó, me tomaron todos los datos, y de ahí me voy a la Policía”.

Vatt continuó: “Me llama mi hermano, yo estaba ahí en la unidad judicial, porque la puerta estaba sin llaves y no quería entrar solo. “Nos percatamos de que faltaba una notebook, estamos ofreciendo esta recompensa, una Lenovo negra con información de la empresa, y nos llevaron 19 pares de stilettos de punta. Obviamente han recorrido la fábrica y se llevaron elementos punzantes. Hicimos el cambio de cerradura inmediatamente el sábado, y hemos tomado muchas más medidas de seguridad. Estamos mucho mejor preparados que antes ante alguna eventualidad”.

Según contó Vatt, la fiscalía a cargo del caso estaría bajo la pista firme de los delincuentes. Hasta el momento no hay detenidos.

Pese a lo ocurrido, destacó que no haya ocurrido nada grave. “Yo digo que todo lo que se arregla con plata es barato”, concluyó.