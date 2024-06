Máxima preocupación entre vecinos de un sector del barrio Eva Perón de Frontera por los robos sufridos en la madrugada del último lunes, que se suman a otros graves hechos de inseguridad en las últimas semanas. Ante esto, decidieron reunirse y exigir acciones a la Policía y autoridades locales.

Según denunciaron vecinos a El Periódico, los últimos asaltos fueron cometidos por tres delincuentes en las primeras horas de la mañana en el sector del barrio sobre calle 112 y el cruce con el camino a barrio San Javier. Según el relato, poco antes de las 6 de la mañana y con muy pocos minutos de diferencia este grupo de tres delincuentes armados con una pistola y aparentemente un machete asaltó al menos a dos personas que a esa hora se dirigían a su trabajo.

En un caso, le dispararon tres tiros a un hombre para robarle la moto, que milagrosamente impactaron en los plásticos del rodado y solo tuvo que lamentar graves daños materiales. La víctima salió ilesa y pudo escapar en el vehículo.

En el segundo caso, a otro hombre lo abordaron en el mismo sector, le apuntaron con un arma en la cabeza y le robaron la moto en la que también iba al trabajo, una Honda Wave, además de su teléfono celular.

Familiares de las víctimas aseguran que la situación es desesperante y que se encuentran con mucho temor, ya que los delincuentes los esperan cada día cuando deben ir a trabajar y piden medidas urgentes ya que no tienen protección alguna. “Fue sobre calle 112 en el barrio Eva Perón. Salían a trabajar en moto y primero uno de los ladrones le sale con un machete o con un fierro, lo esquivó y otro le tiró tres tiros, que pegaron en la moto. Le rompió toda la parte de adelante de la moto y de milagro no le dieron a él”, contó un vecino, que pidió expresamente reserva de su identidad.

“Al ratito de que pasó eso, atacaron a otra persona del barrio que también iba a trabajar, le pusieron un revólver en la cabeza y le robaron la moto y el celular, pero le apuntaban y le pedían más. No pudo ir al trabajo. Salieron vecinos a la calle a avisar que no salga más nadie porque la Policía no venía. Fue todo en la misma cuadra, que es un descampado”, describió.

Ante estos hechos, vecinos se reunieron en horas de la noche para analizar medidas y pedir protección a la Policía y autoridades. “Este hombre ahora no tiene moto para ir a trabajar. Nosotros tenemos que ir todos los días al trabajo y todos salen temprano. Ya hubo muchos otros casos”, agregó.

Tras la reunión en la noche del lunes, aseguraron que en la mañana de este martes sí hubo móviles policiales y está prevista otra reunión con un grupo del Centro Vecinal. Sin embargo, advierten que necesitan protección todos los días y que necesitan una respuesta de la Policía.

Entre otros robos en el último tiempo, señalaron que un conocido comerciante del sector fue baleado poco atrás por un robo y también otro joven sufrió una golpiza por parte de delincuentes que lo asaltaron para robarle.