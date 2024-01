Luego de que el Tribunal Superior de Justicia deje firme la condena a los policías Diego Lencinas (sargento) y Gerardo Stefani (cabo primero), que pertenecían a la Departamental San Justo, su víctima, Fernando Saire expresó a El Periódico sentir alivio ante la noticia que esperaba para luego de la feria judicial. Sin embargo, la decisión se adelantó.

Ambos uniformados fueron condenados en un juicio realizado en los tribunales de San Francisco en noviembre 2021: el primero a cuatro años y seis meses de prisión, mientras que el segundo a cuatro años. Sin embargo, ambos estuvieron libres hasta el reciente fallo que confirmó la sentencia.

Tanto Lencinas como Stefani fueron enviados al servicio penitenciario de Bouwer en la ciudad de Córdoba.

Cabe recordar que por la gravedad de las lesiones, a Saire debieron extirparle en una operación un testículo.

- ¿Cómo tomaste la noticia de este fallo que era tan esperado?

- La verdad es que pone contento, no sé si el daño que me hicieron por ahí me puedo recuperar tan rápido pero me conformo con el hecho de que los hayan juzgado y que finalmente los hayan detenido. Hay muchos de estos casos que pasan y quedan en la nada. Sí tengo que decir que me costó sobrellevarlo, pero siendo sincero tengo que estar agradecido con mi familia, con la gente que tenía alrededor que me apoyó y me incentivaba a seguir porque no es fácil, es un proceso largo, complicado y por ahí bastante triste; también porque ves a la familia sufriendo a tu lado.

- Se hizo largo.

- Había hablado con el abogado y me había comentado el tema del rechazo de la apelación a la sentencia por parte de la defensa y teníamos más o menos entendido que iba a ser después de la feria, pero se adelantó y finalmente están detenidos en Bouwer.

- ¿Hubo temores en todo este tiempo de espera?

- Era incertidumbre de no saber si convenía o no convenía seguir adelante, de si se iba a hacerse justicia o no. Si iba a tener alguna represalia. Eran muchas cosas en la cabeza. Por eso estoy súper agradecido con la con la gente que me rodea, mi familia, sobre todo porque fueron el sostén como para para seguir adelante. No fue algo fácil. De todos modos, lo vivido queda y trato de hacerlo a un lado, de ir cerrando etapas pero en la mente queda, por supuesto.

- ¿Cómo la cómo te encuentra la vida hoy?

- Aliviado, sentí que se hizo justicia. Por ahí esta condena hace que en un año estén en la calle de nuevo, pero así es la ley. El daño que te hacen no se repara tan rápido, pero es un momento importante para hacer un clic y tratar de ir cerrando esta etapa. Nunca dejé de mirar para adelante pero es como que siempre llevaba un contrapeso.