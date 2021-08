En un nuevo control vehicular, llevado a cabo este viernes en Iturraspe y San Luis, se secuestraron 15 motocicletas.

El operativo fue realizado por inspectores de la Dirección de Policía Municipal, bajo las órdenes de la Secretaría de Gobierno, con la colaboración de oficiales de la Policía Federal y de la Policía de la Provincia de Córdoba.

En el lugar mencionado se procedió a la detención y posterior retención de 15 motocicletas, cuyos conductores no portaban la documentación exigida para poder circular, o no usaban el casco reglamentario, o bien los motovehículos no tenían colocadas las chapas patentes.

A los 15 vehículos retenidos este viernes se suman 22 vehículos retenidos el miércoles en Libertad y Pellegrini, totalizando 37 vehículos retenidos en todos los procedimientos de esta semana.