Inspectores de la Policía Municipal de San Francisco secuestraron este martes al menos 28 motocicletas por distintas infracciones en un control de tránsito realizado en horas de la tarde en barrio Sarmiento, en un operativo que contó con la colaboración de agentes de la la Policía Federal y de la Policía de Córdoba. Las infracciones fueron falta de casco, papeles o patente.

Fuentes policiales precisaron señalaron que el control se desarrolló en la esquina de avenida 1 de Mayo y calle Paraguay, en el cual secuestraron las motos cuyos conductores no tenían la documentación exigida para poder circular, no usaban el casco reglamentario o bien no tenían colocadas las patentes.

Además, se secuestraron tres motocicletas que tenían colocados caños de escapes antirreglamentarios, cuyo uso se encuentra prohibido por la ordenanza municipal N° 6428.