Secuestran cinco motos que corrían picadas sobre Av. Caseros

Durante la tarde de este miércoles, en colaboración con oficiales de la Policía de Córdoba, inspectores municipales procedieron a la detención y posterior secuestro de cinco motocicletas que se encontraban corriendo picadas sobre Av. Caseros a la altura del 1800.

Según pudo saber este medio, tras la detención de la circulación se labraron las correspondientes actas de constatación a los infractores por no tener colocadas las motocicletas las chapas patentes, no portar la documentación exigida para poder circular, no usar el casco reglamentario y además no portar sus conductores licencias de conducir. Además, cuatro motocicletas tenían colocados caños de escapes antirreglamentarios, en contradicción con lo establecido en el art 95° del Código de Faltas Municipal Ordenanza N° 6428.