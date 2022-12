Una mujer denunció haber sido víctima de delincuentes, que ingresaron en su casa mientras dormía, y le llevaron dos billeteras con documentación que desea recuperar. Ocurrió en una vivienda ubicada en Sargento Cabral y Gerónimo del Barco.

Carina Rotela habló con El Periódico y contó que el hecho tuvo lugar en la madrugada de este miércoles. Los delincuentes aprovecharon que la familia dejó abierta una puerta que da al patio para que ingresara aire fresco e ingresaron con fines de robo.

"Suelo dejarla abierta un rato todas las noches para que entre aire", explicó la mujer, que contó que advirtió el robo cuando se dio cuenta que la puerta del frente estaba abierta.

Los delincuentes se llevaron documentación varia que incluye documentos de identidad, tarjetas bancarias, la tarjeta verde del auto, credencial de Mercado Pago y el pase de discapacidad de su hija.

"Tengo el televisor, tengo un equipo y no se llevaron nada más que las billeteras. Hice la denuncia correspondiente ayer a la tarde porque tenía miedo que cometan estafas a mi nombre, me asusté, no vaya a ser que compren con mi tarjeta o mi documento", dijo.

La documentación está a nombre de Patricia Carina Rotela y Diego José Lauman. Por información se puede llamar al (03564) 360737.