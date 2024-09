Mientras continúan las investigaciones por los crímenes de Milagros Vázquez (25) y José Sebastián Ramírez (34), ocurridos el 7 y 8 de septiembre últimos en la localidad de Josefina, la Policía de Investigaciones con sede en Frontera realizó diversos allanamientos en los últimos días, aunque con resultados negativos, según pudo conocer El Periódico.

A su vez, en los últimos días, el Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe informó los datos de homicidios en dicha provincia, donde registraba una reducción en estos hechos violentos, sin embargo, en el departamento Castellanos hubo un ascenso y tiene a Josefina como una de las localidades con mayor índice de homicidios.

Allanamientos y más seguridad

Los allanamientos en el barrio Acapulco se dieron en los últimos días, según lo expresaron vecinos del sector a nuestro medio. Según diversos testigos, los operativos se realizaron en diversas viviendas “al fondo del barrio”, donde se investigan actividades del narcomenudeo. Sin embargo, la Policía de Investigaciones no habría encontrado elementos determinantes para las causas.

Los crímenes se dieron a pocas cuadras de distancia y con pocas horas de diferencia. Vázquez, de 25 años, falleció el sábado 7 de septiembre por la noche cuando un disparo, presuntamente efectuado desde un vehículo en la calle, atravesó la ventana de su casa en Calles 2 y 5 e impactó en su cuello, mientras se encontraba con sus tres pequeños hijos. Ramírez, de 34 años, falleció el domingo al mediodía en el Hospital Iturraspe luego de haber sido encontrado herido por una vecina en Calles 5 y 12, tenía un disparo que le había atravesado el abdomen.

La semana pasada, el fiscal general de Rafaela, Carlos Vottero dijo que “la investigación avanza bien” y que se obtuvieron “datos de relevancia”. Consultado sobre la posibilidad de que los dos homicidios estén relacionados, algo que inicialmente fue descartado por investigadores policiales, el fiscal fue cauto y no lo negó. “No podemos afirmar que no haya relación. Sí puedo decir que es una posibilidad de que no estén relacionados, pero en este momento no estamos en condiciones de afirmarlo”, sostuvo.

De todos modos, las principales hipótesis hacen referencia a un enfrentamiento entre bandas en el caso de Milagros Vázquez y que habría recibido un disparo accidental; por su parte, Ramírez había salido de su casa con una bicicleta mountain bike y luego fue hallado sin el rodado, por lo que no se descarta un posible robo.

Datos duros

Según los datos relevados por el Gobierno de Santa Fe, el departamento Castellanos experimentó un aumento de los homicidios. En lo que va del año se registraron siete crímenes en todo el territorio (tres en Rafaela-ciudad cabecera-, tres en Josefina y uno en la localidad de Ataliva). En el mismo período del año pasado, habían sido solamente tres. Incluso en todo el 2023 los homicidios registrados fueron seis, es decir que, a pesar de que todavía queda un trimestre para finalizar el presente año, el número de homicidios ya es mayor que todo el del año pasado, lo que registra un incremento del 133 por ciento.

Los nombres de los homicidios

En Josefina, Jonathan Samuel Delgado de 26 años de edad, fue asesinado de cinco balazos en barrio Acapulco de Josefina, en un hecho sobre el cual todavía no hay personas identificadas. Ocurrió el 25 de enero.

En Rafaela, Brian Sosa fue asesinado en la madrugada del sábado 10 de febrero tras salir de un bar ubicado en el barrio Sarmiento de Rafaela, luego de que el joven de 23 años recibiera una puñalada en el tórax. Posteriormente, el sospechoso fue detenido y se le dictó prisión preventiva, aunque más tarde fue liberado bajo medidas alternativas.

El 28 de mayo fue asesinado Mario César Ricarte, de 45 años, en Ataliva. La víctima recibió un corte mortal en el cuello con un cuchillo cuando estaba recostado en la cama. El presunto homicida fue identificado y se encuentra detenido en prisión preventiva.

El lunes 3 de junio, Nahuel Gaitán de 25 años, fue asesinado en una calle del barrio Villa del Parque la ciudad de Rafaela, tras recibir una grave herida en el abdomen. El presunto atacante fue aprehendido y se le dictó prisión preventiva.

El domingo 7 de julio en el barrio 17 de Octubre de la ciudad cabecera, en una vivienda de calle Eva Perón al 1900, Carlos Bonnet de 28 años, fue asesinado de una apuñalada por su hermano, que luego terminó quitándose la vida.

Mientras que los últimos dos crímenes ocurrieron el fin de semana pasado del sábado 7 y el domingo 8 respectivamente, en barrio Acapulco de Josefina.