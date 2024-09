Mientras la Policía de Rafaela y Frontera junto con la Justicia intentan determinar los motivos y los posibles autores del crimen de José Sebastián Ramírez, el hombre de 34 años que murió tras ser baleado en barrio Acapulco el pasado domingo, su pareja brindó un desgarrador relato sobre los últimos momentos de su vida.

Antonella Aimar era la pareja de José desde hacía 18 años y con quien tenían dos hijos de 14 y 6. Si bien contó que estaban en un proceso de separación, la mujer se mostró visiblemente afectada por la pérdida del hombre y padre de sus pequeños.

Según el testimonio de Aimar, aquel fatídico domingo Ramírez había salido de su vivienda en bicicleta y no regresó. "Lo que me llegó es que él andaba en una bicicleta. Vivíamos al lado mis suegros y él salió como para el fondo del barrio. Cuando a él lo encuentran no tenía más la bici, por eso está la sospecha de que fue un posible robo", detalló.

La mujer también mencionó haber escuchado versiones que "lo habrían confundido con otra persona”, aunque no quiso profundizar más allá sobre la situación por su seguridad y la de sus hijos. Solo se atrevió a decir: "Dicen que lo confundieron porque él tenía puesto una campera con una capucha, por eso se cree que lo confundieron o lo desconocieron", expresó.

Dos personas en la escena

Aimar señaló luego que Ramírez fue hallado herido por una vecina, quien, al escuchar un disparo, luego de un rato salió a ver y lo encontró tendido en el piso. La pareja del hombre sostuvo que la vecina que lo halló, lo reconoció y llamó a la familia de José. Sin embargo, deslizó que otras dos personas pasaron por el lugar, lo observaron y siguieron su camino.

"No se sabe quiénes son esas dos personas que se pararon junto a él. Fue después que llamaron a la ambulancia, que no apareció, entonces mi cuñada lo cargó en el auto y lo llevó al hospital", relató con dolor.

La pareja de Ramírez aseguró que estaban por separarse, pero que se preocupaba por sus dos hijos en común.

Consultada sobre si la Policía o la Fiscalía que investiga el hecho se habían comunicado con ella, Aimar respondió negativamente: "La Policía no habló conmigo, ni el fiscal, nadie".

La autopsia a Ramírez no arrojó datos relevantes

Durante la semana se llevó a cabo la autopsia a José Sebastián Ramírez, aunque, según fuentes judiciales, no arrojaron datos significativos para avanzar en la investigación. El informe reveló que la causa de su muerte fue por la herida de bala en el abdomen.

La autopsia fue realizada en el Hospital Iturraspe, ya que Ramírez falleció en ese nosocomio. Sin embargo, la causa judicial fue remitida a Rafaela por cuestiones de jurisdicción.

Sin embargo, los forenses no pudieron identificar el tipo de arma que ocasionó el disparo, ya que la intervención quirúrgica realizada en el Hospital Iturraspe para tratar de salvarle la vida adulteró el área afectada, lo que impidió analizar la distancia desde la cual se efectuó el disparo.

Tampoco se pudo determinar el tipo de arma utilizada, ya que la bala provocó un orificio de entrada y salida sin dejar restos que pudieran ser analizados. En el lugar del hecho, y hasta el momento, la Policía no informó sobre el secuestro de casquillos de bala en el lugar donde fue hallado en hombre.