Este lunes a la mañana inició el juicio oral y público por el crimen de Leonardo Gallegos que se desarrolla en Tribunales de Rafaela.

En la primera audiencia pasaron varios testigos importantes para la causa. En un primer momento fue el turno de efectivos de la Policía de Investigaciones de Frontera (PDI), quienes participaron en la investigación del caso que tiene como acusado a Claudio José Gudiño (22).

Otro testimonio importante fue el de la madre de la víctima, quien relató lo ocurrido el 23 de abril de 2020, día que estaba junto a su hijo y su esposo en el domicilio de calles 58 y 9, cuando asesinaron a Leonardo.

También hoy brindó su testimonio Fernanda Gallegos, la hermana del Dj, quien si bien no estaba ese día en la casa, tenía permanente contacto y todo este tiempo fue la principal referente de la familia en pedir justicia por su hermano.

La acusación a Gudiño es por homicidio calificado por alevosía, agravado por el uso de un arma de fuego y portación de arma de fuego de uso civil. En este caso nunca logró darse en estos años con el señalado como coautor que habría participado y logró darse a la fuga.

“Es algo que no podemos entender porqué no pudieron dar con esa persona. Están los menores que tuvieron Cámara Gessel, que supuestamente dicen reconocer a Gudiño, pero no al que manejaba porque tenía el casco puesto”, manifestó con total dolor Fernanda al término de la primera audiencia.

Vale recordar que ese día, llegaron dos personas en una moto frente al domicilio, llamaron a la puerta, Leonardo se asomó a la ventada y le dispararon a quemarropa.

La agenda

De acuerdo con lo agendado por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Rafaela, las declaraciones testimoniales seguirán este martes y continuarán durante toda la semana hasta el viernes.

Por otro lado, los alegatos de clausura están programados para el lunes 24 mientras, que el miércoles 26 está previsto que se realice la audiencia en la que el tribunal dará a conocer la sentencia.

La fiscal Lorena Korakis representa al Ministerio Público de Acusación (MPA) en el debate y adelantó que solicitará la pena de prisión perpetua por la calificación con que se procesó a Claudio Gudiño. Por su parte, el tribunal pluripersonal compuesto por los jueces Gustavo Bumaguín, Cristina Fortunato y Juan Gabriel Peralta tiene a su cargo la conducción del juicio.

El hecho

El homicidio de Gallegos fue cometido alrededor de las 19:30 del jueves 23 de abril de 2020, en la casa en la que vivía la víctima, ubicada en calle 58 y 9.

De acuerdo a lo reconstruido por Korakis “el acusado junto con otro hombre –aún no identificado– fueron en una moto al lugar, el hombre investigado se acercó a una ventana de la vivienda y llamó a los gritos a la víctima por su sobrenombre”.

La funcionaria del MPA precisó que “Gallegos abrió la ventana, e inmediatamente el acusado le efectuó dos disparos a quemarropa”. Según se señala el ataque lo cometió con un revólver calibre 32 largo que tenía en su poder sin la debida autorización y en condiciones de uso inmediato”

El acusado actuó con pleno conocimiento del riesgo para la vida de la víctima, de hecho, los disparos impactaron en su rostro y en su pecho, y le provocaron heridas que tres días después ocasionaron la muerte de Gallegos.

Por último, Korakis puntualizó que “durante el debate se intentará demostrar que el acusado actuó de manera deliberada, con premeditación y pleno conocimiento de las consecuencias de sus actos”.

En tal sentido, concluyó que “efectuó los disparos de arma de fuego a la humanidad de la víctima a quemarropa, con abuso del estado de vulnerabilidad e indefensión de Gallegos, lo que le aseguró el logro del resultado que se había propuesto”.

Calificación legal

La Fiscalía le atribuyó al acusado la autoría de los delitos de homicidio calificado (por alevosía) agravado (por el uso de un arma de fuego) y portación de arma de fuego de uso civil.

