Luego de 18 años la investigación por el crimen de Nora Dalmasso en Río Cuarto dio un nuevo giro. El fiscal de Instrucción Pablo Jávega informó que el perfil genético hallado coincide con el de Roberto Bárzola, un hombre que fue testigo en el caso y había trabajado como pulidor de pisos en aquella época.

Durante otras etapas de la investigación, que incluso condujeron a un juicio con el viudo Marcelo Macarrón imputado y absuelto posteriormente, se encontró perfil masculino desconocido en el cinturón de la bata, que tras los análisis se supo que pertenece a Roberto Bárzola, un hombre que entonces tenía 27 años y trabajó en la residencia de la familia Macarrón en la época del crimen.

Sustanciado el proceso también se discutió si las muestras de ADN en la escena habían sido bien tomadas. Para eso se pidió una revisión de lo actuado y en ese segundo momento intervino el médico forense Mario Vignolo.

“Yo fui invitado en segunda instancia para analizar el trabajo que habían hecho los peritos de Río Cuarto, ya que había cuestionamiento de los peritos de parte, lo cual se rechazó totalmente porque habían trabajado bien, habían levantado bien todas las muestras”, expresó en declaraciones a Telediario.

Consultado acerca de la causa por la cual nunca se analizó a Roberto Bárzola explicó que no se debe a una decisión de los peritos. “El problema es que eso no se hizo una confrontación de esas muestras genéticas con el actual sospechoso o no sospechoso. O sea, en ese momento se confrontaron todas las muestras que hubo, que eran genéticos, con los familiares de Macarrón, con otras personas, pero no con todos los que habían estado frecuentando el hogar”.

Recordemos que de acuerdo a la explicación del fiscal, a Bárzola se lo ubica en el lugar del crimen, en la franja horaria de la muerte de Nora, establecida por los peritos. Vignolo se explayó: "Los peritos, ya sea el CEPROCOR, como los que levantan las muestras, ahora el Instituto de Genética del Ministerio Público Fiscal y los médicos forenses, nosotros los invitamos a levantar las muestras y conservar la cadena de custodia y es el juez, la Fiscalía (en Córdoba los fiscales conducen la instrucción) quien debe decidir con quién se confronta".

Por último en relación al perfil de la persona que asesinó a Nora Dalmasso recordó cuales características reunía, descripción que ya había realizado. “Era una persona con superioridad, con poder físico y con capacidad temeraria, y más allá de que la relación sexual haya sido consentida o no, si no fue consentida, fue aplicando ese poder físico y ese poder psicológico ante la víctima porque no dejó muchas huellas de lesiones, de suspensión, como así tampoco decimos de defensa”.

En este sentido aseveró que “el hecho ocurrió en la cama misma de ella (Dalmasso), y la muerte se ocasiona con esta correa, con este cinto de la bata, que estaba ahí, o sea que no hubo una premeditación, fue algo que surge en ese momento”.

Sobre el crimen

Nora Dalmasso fue asesinada cerca de las 7.30 del sábado 25 de noviembre de 2006 en su casa de Villa Golf de Río Cuarto. Luego de varios años y de exonerar a Gastón Zárate, el “Perejil”, que fue detenido ni bien ocurrió el hecho se arribó a un juicio.

El proceso fue contra el esposo de Nora, Marcelo Macarrón quien se creía había contratado a un sicario para que la matara, pero el 5 de julio de 2022 fue absuelto por la justicia e incluso esa medida había sido pedida por el fiscal Luis Pizarro en su alegato.

La idea del sicario había surgido por el hallazgo de este perfil genético masculino de un desconocido en el cinturón de la bata de la víctima, elemento con el que la asfixiaron. Para 2022 la causa había prescripto.

Bárzola era pulidor de pisos, en aquel momento trabajó en las inmediaciones de la vivienda de Dalmasso y según el fiscal no solo el perfil genético coincide sino que también había huellas coincidentes. Se le realizó una pericia psiquiátrica y ahora todo apunta a encontrar un delito de cualquier naturaleza que haya podido interrumpir el curso de la extinción de la acción penal.

