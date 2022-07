Esta semana el nombre de Nora Dalmasso volvió a resonar en todos los medios del país. Es que otra vez la Justicia dio un paso más en la serie histórica de torpezas y otros calificativos para esclarecer el femicidio ocurrido en 2006 en el country Villa Golf de Río Cuarto, Córdoba. El martes último, tras 15 años, siete meses y ocho días, el caso quedó impune y prescripto ante la absolución del viudo Marcelo Macarrón.

Uno de los testigos claves para que el fiscal de Cámara Julio Rivero pida la absolución del acusado fue el ex director del Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco, Mario Vignolo.

Cabe recordar que Macarrón había llegado al banquillo de los acusados por un delito aberrante: haber sido el instigador del homicidio de su esposa y haber contratado a un sicario para matarla mientras él disputaba un torneo de golf en Punta del Este, Uruguay. Esa era la teoría por la cual la causa se elevó a juicio.

Sin embargo, a partir de los elementos probatorios expuestos durante el juicio, nada de eso se pudo probar ante el tribunal técnico de Río Cuarto y el jurado popular en estos 113 días de audiencias. El mismo fiscal Julio Rivero lo asumió cuando, durante su alegato, admitió: “No puedo acusar por acusar. No puedo sostener que la mató un sicario, no sólo porque no existe prueba de eso, sino porque hay pruebas de que la víctima tuvo sexo consentido. El sexo consentido echa por tierra un acuerdo criminal”.

El fiscal tomó esta determinación basada la declaración de los testigos científicos. Se trata del forense Mario Vignolo y el perito Mario Subirach quienes sostuvieron a partir de sus análisis y estudios realizando en la escena del crimen que hubo un acto sexual consentido justo antes del homicidio y que no fue un asesinato premeditado, descartando así la hipótesis de un sicario contratado por un instigador.

"Desgraciadamente hubo tantas idas y venida y este crimen no tuvo justicia y además se le faltó muchas veces el respeto a la víctima. Con chistes y memes que eran una falta de respeto total y lo peor es que no se llegue a encontrar un culpable", lamentó Vignolo en una entrevista en La Mañana de El Periódico FM 97.1.

El médico forense explicó que fue convocado porque en los primeros tiempos se cuestionaban las autopsia realizada por los médicos de Río Cuarto, por lo que el fiscal general le consultó para que examine la causa, la autopsia y elaboré un informe en base eso que se incorporó en el expediente.

"En 15 años nunca me llamaron a declarar y cambió muchas veces la carátula. Ahora vinieron con esta carátula de homicidio por encargo, y es el fiscal el que acusaba a Macarrón de homicidio por encargo y en base a eso me llamaron dos veces a declarar. Pero a partir de esos resultados es que deciden la absolución", remarcó.

Resultados del informe

El forense explicó que su informe fue en base a lo que realizaron los otros profesionales.

"Mi conclusión fue que Nora mantuvo una relación sexual consentida, a diferencia de que se mencionaba una violación muy agresiva", indicó el forense a lo que añadió: "En algún momento la relación consentida se fue de la manos por alguna discusión o algo y quien estaba participando de la relación sexual se vale de lo que estaba en el pie de la cama que es un cinturón de una bata y la estrangula. Ahí es cuando ella recién intenta resistirse".

Al mismo tiempo, destacó: "La otra conclusión es que quien fue a tener relación con ella no fue a matarle, pero después surge la intención de asesinarla. No fue premeditado".

En este sentido, Vignolo explicó que esto beneficia a Macarrón porque estaba acusado de homicidio por encargo, y supuestamente había contratado a unos sicarios y los sicarios no tienen relación con sus víctimas y se lleva el arma, no van a improvisar. "No había pruebas de sicarios", dijo.

¿Por qué creen que esa persona no fue Macarrón?

Casualmente el día del crimen, el viudo y principal acusado, se encontraba en Uruguay disputando un torneo de golf. Si bien, en algún momento de estos 15 años, existió la posibilidad de que Marcelo Macarrón haya viajado durante la madrugada en avioneta, mantenido relación con su esposa y luego asesinarla. Para después retomar y a las 7 de la mañana estar otra vez disputando el certamen deportivo, el cual ganaría. Es una teoría que resulta muy rebuscada y casi imposible de lograr.

"Esto podría haber sido porque el patrón de la escena del crimen era linaje Macarrón. Pero es materialmente imposible que Macarrón pueda hacerlo porque estaba en Uruguay. El crimen fue a las 3 de la madrugada y él a las 7 de la mañana estaba jugando el torneo", expresó Vignolo.

También refirió que en la escena del crimen "no había rastro genético de otra persona que no sea Macarrón, pero puede que no haya quedado los rastros del autor".

Por último, manifestó que para su parecer el autor es alguien extraño a la familia.