“Imaginen la situación del prófugo, ¿está cómodo sabiendo que lo busca la Policía provincial, Federal y Gendarmería? Es una causa muy particular y evidentemente es gente que sabe lo que hace, porque lo estamos buscando hace tres meses”. Con ese planteo, el fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione, describía en noviembre la situación de Leandro Santiago Sacco (24), el joven sanfrancisqueño que permanece prófugo de la Justicia desde que en agosto pasado fue denunciado por abuso sexual a una adolescente de 17 años.

Poco cambió desde entonces en un caso cuyas características no muestran antecedentes a nivel local y que incluye algunos vínculos con la religión evangélica. Su huida no es improvisada: Sacco no aparece desde agosto y todo hace suponer que comenzará el nuevo año con paradero desconocido.

Son muchas las preguntas en torno a su decisión de mantenerse prófugo, pero hay un par que comienzan a ser cada vez más relevantes: ¿hasta cuándo podrá Sacco financiar su protección y encubrimiento? Y además: ¿quién o quiénes lo financian?

En un caso que tomó trascendencia internacional, ya que también es buscado por la Organización International de Policía Criminal (Interpol), el fiscal Alberione confía en que tarde o temprano deberá dar la cara ante la Justicia y advirtió que llegado el momento también enfrentarán consecuencias penales quienes hoy lo encubren, ya que, destaca, no es posible que pueda escapar tanto tiempo de la Justicia sin una red de contactos que lo proteja y encubra.

La investigación lleva ya decenas de allanamientos, múltiples fuerzas de seguridad con cientos de efectivos a disposición para cada procedimiento, más de cuatro meses de búsqueda y miles de pesos en recursos materiales y humanos. Y lo principal de todo: una presunta víctima que demanda una respuesta de la Justicia ante un delito gravísimo. Concretamente la joven lo acusó de haberla drogado y violado tras salir de un bar el pasado 14 de agosto.

La defensa del padre

Al comienzo de la investigación, el padre de Leandro Sacco habló con El Periódico. Indicó que observaba “cosas raras” en la causa y afirmó que su hijo es inocente: “Confío en la inocencia de mi hijo, me lo dijo él, me lo dijeron sus amigos. Si vos violás a una persona no la dejás en el mismo lugar de donde la llevaste. Yo sé la versión de quienes estuvieron ese día con ellos”, manifestó Víctor Sacco.

El padre del apuntado por la Justicia como presunto autor de abuso sexual sugirió que pudo haber existido una relación entre su hijo y la menor que realizó la denuncia. Asimismo, aseguró que su hijo iba a presentarse ante la Justicia en pocos días, aunque eso no ocurrió. También cuestionó a los medios de comunicación por difundir la imagen de Leandro, algo que a nivel local se hizo recién cuando la Justicia lo declaró prófugo y ordenó su búsqueda en todo el país.

Asimismo, el 25 de agosto el personal policial del grupo ETER detuvo a Víctor Sacco por presuntas amenazas de muerte contra el fiscal Alberione durante uno de los allanamientos realizados en el marco de la investigación.

Desde entonces, Víctor Sacco no volvió a emitir declaraciones públicas.