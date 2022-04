La Asociación Bancaria realiza este jueves un paro de actividades en todo el país en rechazo a la oferta recibida por parte de las cámaras del sector mientras se desarrolla la negociación paritaria. El gremio consideró “inadmisible” la propuesta tras la audiencia llevada a cabo ayer en el Ministerio de Trabajo de la Nación y ratificó la medida de fuerza.

Marcos Quaglino, secretario general de La Bancaria, seccional San Francisco, explicó los motivos del paro en El Periódico Radio y recordó que el acuerdo salarial venció el 31 de diciembre mientras que a mediados de febrero se acordó una suma fija, que era un adelanto de paritarias, para empezar a discutir a mediados de marzo la paritaria correspondiente a todo el año 2022.

"Después de largas audiencias en el Ministerio de Trabajo, en donde no solo reclamamos la paritaria salarial del 2022, sino también la regulación del teletrabajo, la contratación de compañeros tercerizados a través de consultoras que hacen trabajo bancario y les abonan otro sueldo que no es el bancario, como así también la guardería universal, después de varias reuniones de fracaso paritarios, las cámaras empresariales bancarias han hecho una propuesta insuficiente. Desde allí que el secretariado nacional de la Asociación Bancaria que conduce nuestro secretario general Sergio Palazzo decretó una medida en todas las entidades bancarias", indicó.

Quaglino indicó que no habrá actividad en ningún banco y que la medida recibió el apoyo de todos los trabajadores.

"Ya estamos prácticamente en mayo y todavía no hemos llegado a un acuerdo salarial, viendo que la inflación mes a mes es terrible, y no solo que no hemos llegado, sino que los bancos quieren hacer propuestas de abonarlo hasta en siete cuotas al incremento salarial. Fue

rechazado", apuntó.

Respecto a lo que piden, sostuvo: "Estamos solicitando lo que los mismos bancos fijan ellos ante el Banco Central, que es el relevamiento de estudio de mercado donde ellos fijan casi un 60 por ciento. Estadísticamente hablan de una inflación de hasta el 65% o más, de acuerdo a los economistas, pero nosotros lo que estamos solicitando el 60%".

En tanto, sobre la oferta, agregó: "Y ellos habían hecho un ofrecimiento de un 45% en siete cuotas, así que estamos bastante lejos".

"Nosotros no queremos esa cantidad inadmisible de cuotas hasta octubre, porque llegaríamos con una pérdida del poder adquisitivo", cerró.