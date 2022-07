El Ministerio de Trabajo infirmó hoy que se acordó la revisión paritaria para el sector metalúrgico tras una reunión que celebraron el titular de la cartera Claudio Moroni y el secretario general de UOM, Abel Furlan.

Según se consignó desde Trabajo, se convino que se otorgará un aumento del 12 por ciento en agosto, un 10 por ciento en octubre y un mismo porcentaje en noviembre, lo que totaliza un incremento del 65 por ciento.

La semana pasada, trabajadores metalúrgicos, de distintas seccionales de la provincia de Buenos de Buenos Aires, Rosario y de Capital Federal, se movilizaron hacia la sede de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, en reclamo al sector empresario de una “reapertura paritaria”.

Esta semana comenzaron las manifestaciones en el interior y en San Francisco se registró durante la jornada de este martes. Delegados y trabajadores de la UOM se movilizaron recorriendo las industrias del Parque Industrial de San Francisco en reclamo de reapertura de paritarias salariales.

Lucas Sarmiento, secretario de la UOM San Francisco había manifestado: “Las empresas están trabajando mucho, con horas extra, sumando gente así que excusas para no darnos un aumento no tienen. No es un capricho de la UOM, es una necesidad y un reclamo de nuestros trabajadores, en el contexto actual que estamos viviendo no pueden seguir viviendo de esta manera. Los señores empresarios tienen que entenderlo, no puede ser que haya empresas ricas y trabajadores pobres”.

Hasta ese momento, el ofrecimiento empresario fue del 6 por ciento en agosto, 6 por ciento en septiembre, un 5 por ciento en octubre, otro 5 por ciento en noviembre, y los mimos porcentajes en enero y febrero, según habían indicado voceros gremiales.