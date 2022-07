CTA realizó una olla popular en San Francisco: "La deuda la deberían pagar los que la tomaron"

En el marco de una jornada nacional de lucha organizada por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), en San Francisco se realizó una olla popular en barrio Parque para visibilizar la situación de precarización laboral, pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores ante la inflación y otros reclamos.

En nuestra localidad, uno de los gremios que participaron del encuentro fue el gremio Ate, que a través de su secretario, Darío Paredes, manifestó que "es una jornada de protesta debido a la situación que vive el país con la inflación, la precarización laboral y en contra del acuerdo del FMI".

"Es una jornada de lucha a nivel nacional que baja hacia todas las provincias. Acá hicimos una olla popular durante el mediodía en barrio Parque como protesta", sostuvo.

En este sentido, sostuvo que la deuda que se tomó durante el Gobierno de Macri la deberían pagar los que nos endeudaron. "Estamos muy preocupados por la situación de los trabajadores, si esto sigue así va a llegar a un estallido social", dijo.

"Estamos viendo que el Gobierno no le encuentra la solución, no hay forma de parar los precios. Si no nos escuchan de buena manera, nos escucharán con protestas y manifestación", culminó Paredes.