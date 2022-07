UOM reclamó en el Parque Industrial: “No puede ser que haya empresas ricas y trabajadores pobres”

Este martes delegados y trabajadores de la Unión Obreros Metalúrgicos (UOM) se movilizaron recorriendo las industrias del Parque Industrial de San Francisco en reclamo de reapertura de paritarias salariales ante la creciente inflación de los últimos meses en el país.

Lucas Sarmiento, secretario de la UOM San Francisco dialogó con El Periódico y manifestó: “Estamos reclamando una reapertura de paritarias, el gremio viene reuniéndose con los empresarios y con el Ministerio de Trabajo, estamos solicitando que el 12 por ciento de aumento previsto para el mes de octubre se haga efectivo con el otro 15% que tenemos pactado para julio. Adicional a eso estamos solicitando un 20% para el mes de octubre y una cláusula de revisión para febrero de 2023”.

En el día de ayer, la UOM se movilizó en Las Varillas y este martes lo hizo en forma pacífica en todas las industrias del Parque Industrial, donde además se hizo entrega de un petitorio para que se hagan efectivos sus pedidos.

Según Sarmiento, “las empresas están trabajando mucho, con horas extra, sumando gente así que excusas para no darnos un aumento no tienen”, declaró. Y agregó: “No es un capricho de la UOM, es una necesidad y un reclamo de nuestros trabajadores, en el contexto actual que estamos viviendo no pueden seguir viviendo de esta manera, los señores empresarios tienen que entenderlo, no puede ser que haya empresas ricas y trabajadores pobres”.

En Buenos Aires se llevaba a cabo una reunión entre la cúpula de la UOM a nivel nacional con las cámaras empresarias del sector para llegar a un acuerdo.