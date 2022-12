En El Periódico Radio FM97.1, dialogamos con Paula Cabrera y Claudio Rivolta, secretarios de CGT San Francisco quienes hicieron un balance de este 2022 que resultó positivo en sus primeros meses al frente de la entidad sindical.

"A título personal y profesional fue un año positivo, fue un año de renovación, asumimos el 30 de mayo así que tuvimos un poco más de 6 meses donde en mi punto de vista el balance fue postiivo. En las primeras notas que nos hicieron decíamos que íbamos a llamar a la unidad de todos los sindicatos de la ciudad y de la zona que no conformaban hasta ese momento la CGT, fue el obetivo principal y hoy terminando el año podemos decir que lo hemos logrado y los que participan en esta nueva conducción son 30 entidades sindicales", indicó Cabrera.

Por su parte, Rivolta señaló que "fueron meses de mucho trabajo intenso, fue muy positivo y una de las metas principales que nos habíamos propuesto que era tener al movimiento obrero de la ciudad unido, lo logramos, puede que haya algún sindicato que todavía no ingresó, pero las puertas están abiertas y estamos dispuestos a recibirlos como a todos los compañeros. Fue un esfuerzo de todos los sindicatos, quiero resaltar el acompañamiento, nos sentimos muy avalados por ellos y eso nos dio un empuje para darle para adelante y a partir de eso logramos cosas; acompañamos en marchas, hemos hechos cursos para preparar y capacitar a los trabajdores en todos los aspectos".

"En el poco tiempo se hicieron muchas actividades, es un grupo de trabajo con diferentes secretarías y muchos nos estamos conociendo. Para los meses que llevamos adelante la conducción fueron varias las actividades, varias capacitaciones, algunas que no fueron públicas que fueron solo para dirigentes sindicales como la capacitación de la ley de contrato de trabajo, escuela de igualdad, acompañamos los repudios contra el intento de magnicidio de la vicepresidenta, pusimos en marcha de nuevo la sede, la pudimos pintar y todo con fondos de todas las entidades sindicales, a pulmón, con la idea de darle apertura el próximo año para que este abierta para todos los trabajadores de la ciudad", agregó Cabrera.

Sueldos flacos

Por otro lado, Cabrera y Rivolta resaltaron que fue un año muy complejo en el plano económico porque los sueldos quedaron muy flacos a comparación del valor de todas las cosas, principalmente alimentos. "Fue un año difícil económicamente, pero siempre hay que seguir luchando con esperanza que se pueda lograr algo más siempre. Nosotros no discutimos partiras porque lo hacen a nivel nacional, pero siempre estamos empujando por algo más", explicó Rivolta.

Y comentó que más allá de la discusión paritaria "lo importante es que hay trabajo, en nuestro rubro y en general hay trabajo y eso ayuda que no se vea tanto lo mal que la están pasando los trabajadores".

"Ninguno puede negar que trabajo hay, hay mano de obra para cubrir puestos, pero muchas veces he sido criticada y siempre hago hincapié que cuando las empresas ganan bien se les hace complicado refljar esas ganancias en los sueldos de los trabajdores. Tenemos en el sector privado un bono de 24 mil pesos que puso el gobierno con una serie de requisitos pero va a ser muy complicado que muchas de las entidades sindicales puedan lograr que se abonen. En la mayoría va a estar presente, pero también depende de las paritarias, yo me enteré en otras localidades que FAIMA (Federación Argentina de la Industria Maderera y afines) sacó un comunicado donde les dicen a los empresarios que deben negociar con los trabajadores la forma de pago. En primera instancia se debe negociar con las entidades sindicales y no con los trabajadores, ahí ponen en apriete al trabajador que es el eslabón mas débil de la relación laboral", comentó Cabrera.

Se dice que los trabajadores son socios en las desgracias y en tiempos de bonanza no se les aporta algo más. "Siempre fue así, no reclamamos que compartan las ganancias, reclamamos que paguen lo que corresponde, lo tienen que pagar (en referencia al bono) hasta moralmente porque tampoco es plata y al trabajador le ayuda un montón sabiendo todo lo que deja el trabajador en cada empresa, entonces tienen que pagarlo, reclamamos que sea lo justo, lo que corresponde y no siempre cortar el hilo por lo más fino donde siempre pierde el trabajador", concluyeron.