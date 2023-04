Días atrás, la Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) San Francisco arribó a un nuevo acuerdo de actualización salarial de todos los convenios del sector asistencial. A partir de las gestiones, la misma se adelantó un mes de la fecha correspondiente.

Así, el sueldo básico de un enfermero será de 185 mil para abril y subirá mes a mes ya que se trata de un aumento escalonado.

“Estamos contentos porque nuestras paritarias eran para mayo y tuvimos esta buena noticia de que se adelantaron en este momento tan difícil en la economía del país”, celebró Gabriela Sidler, titular del gremio, en La Mañana de El Periódico por FM 97.1.

Seguidamente, explicó lo convenido: “El acuerdo es en seis tramos, en total es el 50%, sumando el 9% en abril, 9% en mayo y el 8% cada mes hasta septiembre. Y en septiembre está la cláusula de revisión para ver cuanto ascendió la inflación. Siempre nos pasaba que nosotros firmábamos un mes después o terminado el mes, ahora se adelantó, este mes todavía no se liquidaron los recibos, así que la gente va a tener el aumento apenas cobre en los primeros días de mayo el mes de abril”.

Este aumento abarca, según explicó, a todos los trabajadores del sector asistencial, lo que incluye, entre otras cosas, a clínicas, sanatorios, geriátricos, laboratorios, consultorios externos y servicios de emergencias.

Qué falta

Sildler explicó que queda un solo convenio sin firmar, que es el que afecta a laboratorios. "En el caso nuestro tenemos el Savant Pharm de El Tío, es el único laboratorio que tenemos dentro del ámbito que me corresponde. Ellos sí tienen la paritaria vencida, que era en marzo, es un tema de negociación y cada negociación es tripartita: participa el Ministerio de Trabajo, el sector empresario y el sector gremial”, dijo.

En esa línea, explicó que la negociación están “estancada”, no tanto por el salario, sino por otros factores como la sala maternal. Cabe recordar que hace más de un año el Gobierno oficializó la reglamentación del artículo de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, que impone a las empresas con más de 100 empleados contar con guarderías para niños de entre 45 días y tres años de edad. “En este caso Savant Phar tiene 250 empleados. Es un tema económico y un tema de negociación con el Gobierno fundamentalmente. Los establecimientos exigen ciertos beneficios al gobierno, porque en realidad no es tanto en la paritaria, y ahí estaba el dilema”, sostuvo Sidler.

Día del trabajador

Consultada respecto a si habrá alguna celebración por el Día del Trabajador, Sidler lo negó: “El sector de asistencial trabaja las 24 horas en horarios rotativos. Creo que es un día de descanso para quienes no le toca trabajar”.

“Nosotros contemplamos el Día de la Sanidad como el día en que festejamos. No podemos estar festejando y no podemos estar simplemente gastando plata cuando no la hay. Porque el dinero que nosotros utilizamos es el que administramos del salario de todos los trabajadores que aportan con su cuota sindical. Por eso también nos encontramos en el deber de cuidar y saber administrar para que ellos reciban sus beneficios”, dijo, y ejemplificó con la entrega, en febrero, de útiles escolares, o con la caja navideña.

Además, agregó: “Sí hacemos un presente para el Día de la Sanidad para todos los trabajadores de todo el departamento. Creo que esa es la mejor forma de administrar el dinero de los trabajadores”.

Profesionalización de Enfermería

Una excelente noticia que dio a conocer Sidler fue que comenzará a dictarse la Profesionalización de Auxiliares de Enfermería, un trayecto académico que busca dotar con un título profesional a aquellas personas que poseen título de Auxiliar de Enfermería de entidades oficiales y que cuentan con al menos 3 años de ejercicio en relación de dependencia.

“Estuvimos en Córdoba las cuatro filiales de ATSA (Córdoba, Río Cuarto, Oliva y San Francisco) y con la ministra de Salud firmamos un acuerdo con la Universidad ISalud para la profesionalización de los auxiliares de enfermería”, dijo.

Seguidamente, se explayó: “Nosotros nos encontramos con una ley que indica que los auxiliares de enfermería, que son aquellos que han hecho en su momento el curso, que tenían una matrícula, no pueden ejercer más como auxiliares. Y está bien, porque hoy se exige la profesionalización. Sucede que hay mucha gente que hace 20 años que está trabajando y no puede cursar los cinco días, primero por cuestiones económicas y segundo por cuestiones laborales. Además, son personas idóneas, necesitan adquirir algunos nuevos conocimientos”.

“Esto nos permite que en una jornada, continua de un solo día, o en dos más acotadas, puedan en el término de dos años cursar la carrera y tener su título profesional”, sumó.

De acuerdo a un relevamiento, unas 56 personas en todo el departamento estarían en condiciones de hacerlo: “Con eso tendríamos a todo el personal con su título profesional”.

Las propuesta podría dictarse en el segundo semestre o el año próximo: las clases serán presenciales y se dictarán en el Instituto Madre Teresa de Calcuta (Belgrano 2158).

Contra el maltrato y el acoso laboral

Para cerrar, la titular del gremio comentó que también las cuatro filiales estuvieron en Córdoba participando de una capacitación sobre discriminación, y acoso y maltrato laboral.

La misma será bajada a los delegados para que puedan aprender a visualizar y distinguir causas de maltrato y acoso, conocer las herramientas y radicar las denuncias que correspondan.