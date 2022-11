Por Saúl Kohan Boc (Médico / Responsable del servicio de Ginecología del Hospital Iturraspe)

Dicen los que saben, o los que dicen que saben, que 20 años no es nada. Ergo, 15 años vendrían a ser el setenta y cinco por ciento de esa nada. Más allá de la reminiscencia poética, urbana y arrabalera, quien esto afirmara no ha tenido la oportunidad de transcurrir los últimos tiempos en nuestro país, ese hermoso pedazo del espacio tiempo en el que tres lustros no solamente no representan tres cuartos de vacío, sino que pueden albergar hechos, personas, y circunstancias de los más variados.

En efecto, vivimos en un país en el que la política, y sus consecuencias, y sus decisiones, no se dan como un continuo, sino que se producen de manera episódica, por rachas. Algo así como los ciclos de los directores técnicos en los equipos de primera división. Y así como hubo una era Bianchi, en la Argentina de los últimos quince años se dieron dos grandes etapas en lo que a políticas de Salud se refiere.

Una de esas está marcada por la promulgación de una serie de leyes que garantizan el acceso a derechos relacionados con la salud de todos y todas, y que se originan en una norma previa, de 2003: la ley de creación del programa de salud sexual y reproductiva, ley fundamental.

Esta norma representó el huevo del que fueron naciendo las leyes de Anticoncepción quirúrgica, de Educación Sexual Integral, de derechos del paciente, de Parto respetado, de Identidad de género, la que garantizó el acceso a los tratamientos de fertilidad, la de Matrimonio Igualitario - votada en 2010 por Néstor Kirchner- y la 27.610, ley de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que representó el momento culminante en la Historia de los derechos sexuales y reproductivos, militados por, con, y desde los cuerpos de todas y cada una de las mujeres que no pudieron acceder a esos derechos. Fue desde las calles, fue por las pibas y fue Justicia.

La otra etapa que marcó los últimos quince años de nuestra historia, en lo que a Políticas de Salud se refiere, fue la pandemia de Covid 19, que puso en tensión a un sistema de salud desmantelado por el último gobierno neoliberal, obligándolo a enfrentar a la mayor catástrofe sanitaria que afectara al mundo en 100 años, una catástrofe en la que quedó demostrado la potencial capacidad de nuestro Sistema Público de Salud, de sus efectores y de sus protagonistas.

Una catástrofe que se llevó la vida de miles de personas y que no fue de mayor magnitud por la decisión política de las autoridades, y por el compromiso de quienes enfrentaron al virus aún a riesgo de su propio cuero. El equipo de salud recibió los aplausos de toda la tribuna. El reconocimiento por parte de la política está todavía pendiente y nos encuentra en las calles, luchando en comunidad, para que sea Justicia.

Los hechos que no se conocen no pasan de ser meras leyendas, bellas para ser contadas en largas sobremesas, con una copa de Syrah y un Jazz manouche de fondo. Pero la historia es otra cosa. La historia necesita documentos y esos documentos se fijan, desde siempre, en los medios de comunicación.

Felices 15, El Periódico, en todos sus formatos. Gracias por la generosidad para acompañar cada logro, cada fiesta y cada dolor de nuestra comunidad.

Y hasta la próxima, pues.