Al menos unas 20 empresas de San Francisco y la región asociadas a la Cámara de Comercio Exterior (CCE) son las que exportan actualmente, es decir, venden sus productos a mercados no solo sudamericanos sino de todo el mundo.

El abanico de productos es amplio, aunque sobresalen los rubros metalúrgico, metalmecánico y de máquinas agrícolas, industrias tradicionales de esta región. A ellos se les suman el alimenticio, cauchos, plásticos y los bienes de servicio, entre otros.

Valentino Lorenzatti, coordinador de la CCE San Francisco, enumeró a El Periódico que los mercados del exterior más fuertes en la actualidad son los países del Mercosur (Brasil, Paraguay y Uruguay), sumados a Bolivia y México, además de otros países del continente africano.

“El mercado más fuerte es Brasil, le siguen Chile, México y Paraguay. Los rubros que exportan son variados, aunque se destaca el metalúrgico y en el último tiempo el alimenticio”, indicó Lorenzatti.

Justamente la relación comercial entre Argentina y Brasil –también con China- fue eje del debate de los candidatos a presidente este domingo.

Panorama

Haciendo un repaso por las empresas que comercializan sus productos al país carioca, se encuentran la láctea Manfrey (Freyre); AxionLift (San Francisco), que, desde hace más de dos décadas ofrece elevadores e hidrogrúas.

Akron, la empresa de maquinaria agrícola, también llega a este país –entre muchísimos otros de todo el mundo-; Cena SRL, ubicada en nuestro Parque Industrial, que fabrica y comercializa máquinas herramientas, entre ellas grandes plegadoras y guillotinas para pequeñas, medianas y grandes firmas ve en Brasil su “gran socio”, según indicaron a El Periódico sus propietarios en una entrevista meses atrás.

En el rubro alimenticio, desde la empresa Macellato, dedicada a la elaboración de chacinados artesanales, reconocieron este año contactos con Brasil y México, buscando poder exportar sus productos.

ZF Argentina, también con sede en San Francisco, es otra de las destacadas por su relación comercial con Brasil. La compañía es proveedora, en ese país, de Volvo, Scania, DAF Camiones, Iveco y Ford. Además, una parte de sus exportaciones van al mercado de reposición de Europa.

Centro del debate

En el debate presidencial de este domingo, en vistas a la segunda vuelta en la que competirán por ser presidente de Argentina Javier Milei (LLA) y Sergio Massa (UxP), las relaciones comerciales entre nuestro país y sus principales socios Brasil y China fue parte del ida y vuelta entre los candidatos.

"Nuestros principales socios son Brasil y China, y vamos a defender esa agenda comercial que les da trabajo a 2 millones de argentinos", dijo Massa en el bloque de política exterior del debate presidencial.

El candidato de UxP advirtió, al replicar a Milei, que "hay que explicarles a los trabajadores de la carne, de las terminales automotrices y portuarios, que la ruptura del Mercosur y de las relaciones con Brasil y con China" significará "la pérdida de dos millones de puestos de trabajo". Luego, le reclamó al libertario que deje de lado los "prejuicios ideológicos".

Respecto a este tema, Milei respondió: “Frente a esas mentiras que dicen que yo señalo que no hay que comercializar con China o con Brasil, les digo que es falso porque es una cuestión de los privados porque cada vez que se mete el Estado genera corrupción y se paga con caída del bienestar de los argentinos”, a lo que agregó: “He señalado mi alineación con los Estados Unidos, Israel y el mundo libre. Quiero señalar que no estoy de acuerdo a plantear relaciones con aquellos que no respetan la democracia liberal”.