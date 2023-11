Romero: “Massa tiene muy en cuenta a Córdoba y al departamento San Justo”

La campaña rumbo a las elecciones presidenciales del próximo 19 de noviembre entra en la etapa final y a principios de semana el candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, recorrió distintas localidades en la provincia de Córdoba, donde prometió “una nueva etapa” a partir de diciembre en la relación con la provincia y reiteró su idea de un gobierno de “unidad nacional” integrando a miembros de diferentes espacios políticos.

El actual ministro de Economía recorrió el pasado lunes distintas localidades de la provincia con una agenda en la que hizo anuncios y prometió “una nueva etapa para Córdoba”. Entre otros temas, anunció la ampliación de la tarjeta de transporte SUBE a siete localidades de la provincia, incluida San Francisco. Las demás ciudades serán Córdoba, Villa María, Alta Gracia, Carlos Paz y Río Tercero.

"Nunca más Córdoba tendrá que hacer juicio para tener lo que le corresponde", dijo en materia de coparticipación.

En San Francisco, el concejal Andrés Romero, referente del Frente de Todos en el departamento San Justo, consideró que el candidato del oficialismo otorga “estabilidad y previsibilidad” para una futura gestión, y destacó además el respeto que tiene ante organismos internacionales.

- Massa ha reiterado esta semana ideas de mayor federalismo y sostenimiento de la coparticipación, entre otros temas. ¿Cómo evalúa las propuestas que realizó en Córdoba?

- Sergio viene construyendo una propuesta desde hace ya largo tiempo, una agenda que es propia, que tiene que ver con su perfil político, que ha estado en distintas funciones y responsabilidades. Construyó una agenda política que hoy está exponiendo ante la sociedad, que se basa en cuestiones prácticas como las que vimos en las últimas medidas que tomó, como la devolución del IVA o el impuesto a la ganancias. Esto significa que en la región y en San Francisco muchos trabajadores dejen de pagar un impuesto que claramente condicionaba su ingreso a fin de mes. Además hay una propuesta clara en la convocatoria de la unidad nacional, un anhelo de muchos argentinos y argentinas desde hace muchísimos años. Está convocando a dirigentes de distintos partidos, construyendo un país que empiece a devolverle a los argentinos la esperanza y que sea un lugar mejor para vivir. Se muestra muy coherente y creo que el gran capital político de Massa es lograr transmitirle a la sociedad previsibilidad y estabilidad para lo que viene

Es sabido que las relaciones del Gobierno nacional con Córdoba son tirantes desde hace muchos años. ¿Cómo va a superar Massa esta situación?

Creo que Sergio ha sido claro en su propuesta para Córdoba. Primero invitando a todos los dirigentes políticos que quieran participar del nuevo proyecto que se viene, tratando también de abrir los brazos y construir la unidad nacional, que me parece totalmente necesario para los tiempos que corren. Creo que Sergio tiene muy en cuenta Córdoba, al departamento San Justo y a San Francisco. Hace mención permanente en sus discursos. Habló muy bien del gobernador electo Martín Llaryora y de muchos dirigentes que son importantes en la vida política de la provincia. Creo que es momento de deponer las diferencias y los matices, y poner por delante el futuro del país, que es lo que realmente nos convoca a todos los que trabajamos en política. Su agenda en Córdoba fue muy positiva, diversa, firmó convenios con intendentes de la ciudades más importantes de la provincia, en la cual también estuvo San Francisco. Además tuvo una reunión con cooperativas productivas y la planta de Blangino, algo que también muestra las claras del compromiso que tiene.

¿Cómo cree que podrían impactar en San Francisco las propuestas del candidato rival, Javier Milei, de cortar relaciones comerciales con China y Brasil? ¿cuáles son las diferencias en este punto con las propuestas de Massa?

Me parece que las de Milei son propuestas que significan un peligro latente para la industria nacional. No solo por las relaciones internacionales sino por el perfil productivo que tiene Argentina. Se habla de que si se rompen las relaciones con China y Brasil podríamos perder más de 22 mil millones de dólares en términos de exportaciones. Es una relación que ya está afianzada. Es un momento para construir relaciones no solo bilaterales sino también fortalecer los bloques regionales para el futuro que viene, que es complejo a nivel internacional. Desconocer que Brasil y China son mercados importantísimos es desconocer la política que se está discutiendo a nivel internacional. Massa se ha presentado como alguien confiable a nivel internacional, es quien lleva adelante las relaciones con los organismos internacionales. Los respetan, ha mostrado responsabilidad y ha tenido un discurso atinado. El futuro tiene que pasar por ahí, con una persona que concentre estas habilidades. Y vemos del otro lado que bueno siempre una propuesta negativa, que no favorecen ni piensan en la realidad económica, social y política de la Argentina.