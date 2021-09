Una vecina denunció otros dos casos de crueldad animal

Dalila Acosta, una vecina de Frontera, denunció dos nuevos casos de maltrato animal al encontrar dos perros malheridos: uno presentaba una importante herida en su cuero, presuntamente ocasionada al escaparse para intentar encontrar alimento, y otro que había sido atropellado y abandonado que finalmente murió. Estos casos recuerdan la muerte de una perra pitbull de un año y medio con desnutrición, hecho ocurrido días atrás.

Según contó a El Periódico, a uno de los perros lo encontró al frente de su vivienda con algunas mordeduras. "El negrito es un perro que vive enfrente de mi casa. Y no sabemos qué le pasó. El veterinario me dijo que tiene algunas mordeduras. Posiblemente al escaparse de su casa para comer se lastimó. Andaba con el cuero colgando. Un vecino me ayudó a llevarlo al veterinario, le limpiaron la herida, lo cosieron, necesitó cirugía. Respondió súper bien y ya está al frente de mi casa, lo estoy cuidando yo. Necesita medicamentos pero no más que eso. Por suerte respondió bien a la cirugía y ahora con medicamentos y tratamiento va a estar bien", dijo.

A su vez, cuando venía de asistir a este animal, se encontró con otro muy lastimado a causa de un choque: "Con respecto al blanco, volvía de asistir al negrito y me avisaron de este perro. Fui a verlo, en el lugar había bastante gente juntada esperando una ayuda que nunca llegó. Entonces decidimos llamar a un remis que también tardó de 15 a 20 minutos. Esta chica que llamó el remis se ofreció a pagarlo y otro chico se subió al remis y lo llevó al veterinario, y yo me fui en mi moto. Pero lamentablemente llegamos tarde. A este perro lo había chocado una camioneta que ya no estaba en el lugar; eso es lo que dijo la gente que vio, que lo pasó por arriba y siguió. Lamentablemente el veterinario nos dijo que tenía una hemorragia interna y no se pudo hacer nada. Le pusieron respirador pero no se pudo hacer nada".

La mujer lamentó lo ocurrido y compartió sus sensaciones a través de su cuenta de Facebook. "No soy proteccionista, me falta mucho para esa labor inmensa que hacen esas mujeres y hombres que dejan todo y salen para ayudar. Sólo ayudo desde mi lugar, como puedo. No solo llamo y los dejo a su suerte. A ver si entienden que la Protectora no se puede ocupar de todos los casos de perros o animales de cualquier tipo. Estoy harta de ver casos con dueños como estos que asistí hoy y que ni siquiera pidan ayuda, porque ni eso hicieron. Dolida, molesta, harta y preguntándome si algún día vamos a terminar con todo esto", escribió y pidió mayor involucramiento.

La mujer agradeció cualquier ayuda para costear los gastos veterinarios. Interesados en colaborar pueden llamar al teléfono (03564) 15303820 o contactarse con Refugio de Mascotas.