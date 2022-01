Autoridades municipales se reunieron con miembros de la Sociedad Protectora de Animales para analizar mejoras en el programa de esterilizaciones a perros y gatos, llevado a cabo por la Municipalidad de San Francisco.

Mariana Ghigo, titular de la entidad animalista, habló en La Mañana de El Periódico (FM 97.1) acerca de este tema y explicó que el encuentro fue una continuidad de las charlas que ya se vienen teniendo con distintos funcionarios municipales.

En ese sentido, explicó que a través de esas charlas de busca trabajar en acciones que permitan una mejor accesibilidad al servicio de castraciones para los vecinos.

Ghigo indicó que hay mejoras que ya se fueron implementando, como por ejemplo la entrega de turnos, que en la actualidad se realiza a través de un mensaje de WhatsApp, y que agiliza el sistema.

"Algunas de las propuestas que nosotros llevamos tienen que ver con que el móvil de castración vuelva a los barrios. Esto es muy importante porque muchas personas no tienen acceso al servicio, porque no pueden trasladar a sus animales porque los horarios son reducidos. Mucha gente nos plantea que no puede hacer uso del servicio, por ejemplo, porque lleva a sus hijos a la escuela", explicó Ghigo.

La titular de la Sociedad Protectora de Animales sostuvo que esterilizar perros y gatos es el camino para evitar abandonos.

"Estamos teniendo mucha demanda de gatos que nacen en instalaciones abandonadas en zonas rurales. Pensemos que una gata puede parir hasta cuatro veces al año. La mitad de esas crías son hembras que continúan reproduciéndose. Estamos hablando de una reproducción exponencial. Si no hacemos un trabajo fuerte, contundente y continuo, estas situaciones se agravan en un corto plazo. Esto pasa con los perros también. Una yunta de animales puede tener cría dos veces al año y pueden tener entre ocho y 14 animales. Si no se detiene previniendo, es decir, evitando que nazcan, en corto plazo las poblaciones crecen en forma muy importante", apuntó.

Si bien no hay un número exacto, San Francisco requeriría cerca de 4 mil castraciones al año, lo que haría que la población canina y felina logre un equilibro y se evitaran casos de abandono, dijo Ghigo.

Cómo es el mecanismo para solicitar turno

Para solicitar turno se debe enviar un mensaje de WhatsApp 3564384756.

"Esto implica que la persona no tenga que ir de forma física a algún lugar. Es el único medio habilitado para solicitar turno. La buena notica es que estamos teniendo turnos a corto plazo, incluso en la semana en la cual se pidió el turno, cosa que no pasaba antes. Hoy la demanda ha disminuido y también se ha ampliado la cantidad de turnos", dijo Ghigo. Así, de cinco turnos diarios que se daba a comienzos de la pandemia, hoy se brindan unos 15 turnos diarios.

Tras el turno, el animal debe llevarse el día indicado, a las 7.30, al Centro de Zoonosis, en donde se les dan todas las indicaciones a los guardadores. Se espera al animal y cerca de las 9.30 o 10 el mismo es entregado junto con las recomendaciones. A las 48 horas, el animal ya puede hacer vida normal, con algunos cuidados mínimos a partir de las cirugías, explicó Ghigo.

"Esto conlleva muchos beneficios, no solo para los animales, sino también para la familia y la comunidad", aseguró la titular de la entidad animalista.

El servicio es municipal y gratuito, aunque se propone un bono colaboración para quien quiera y pueda abonarlo.