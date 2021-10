Piden ayuda para costear el traslado de "Estrellita" a un centro de rehabilitación

La Fundación Bio Animalis lanzó una campaña para recaudar fondos para poder costear los gastos de traslado de Estrellita, una yegua que llegó a esta ONG con una fractura en su cabeza, y que este jueves iba a ser derivada al Centro de Rescate y Rehabilitación Equino, ubicado en La Plata (Buenos Aires) donde se ofrecieron a recibirla.

"Entendemos que es lo mejor para ella, porque nosotros estamos llenos de límites de todo para afrontar un caso así. No tenemos nada, solo voluntad", escribieron en la página de Facebook de la entidad, desde donde vienen contando las novedades del caso.

El traslado cuesta 70 mil pesos, por lo que la fundación organizó una rifa a la vez que puso a disposición una cuenta bancaria para aquellas personas que desean colaborar con un depósito de dinero.

"Hace varios días que la veníamos medicando, estaba caída pero teníamos que levantarla, hicimos el intento pero no contamos con la estructura para hacerlo. No tenemos polea, ni siquiera una polea manual, y las eslingas que hemos logrado conseguir hasta ahora son muy básicas. Ella necesitaba una atención especializada que acá no se la podemos dar porque tenemos límites, no podemos afrontar un caso así, por eso se la derivó a esta ONG que es la más grande especializada en equinos del país", contó Gretel Monserrat, titular de Bio Animalis, quien recordó que esta institución fue la que colaboró en la operación de Dalí, otro caballo rescatado que salió adelante.

Para colaborar

Para colaborar con la rifa, se pueden adquirir un número por 200 pesos o dos números por 300 pesos a través de las redes sociales de Bio Animalis. El sorteo será el jueves 28 de octubre.

Para ayudar con un depósito, se puede hacerlo a través de Mercado Pago, con $100, $200, $500, $1000 o $3.000 haciendo clic en este link y eligiendo el importe a donar.

También se puede hacer una transferencia bancaria a esta cuenta: CBU 0110467140046765070126 / CUIT: 30-71667679-6 / Titular: Fundación Bio Animalis ONG.